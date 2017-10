1-1. Ni Levante ni Getafe salen de su mala racha

Valencia, 21 oct (EFE).- El Levante y el Getafe empataron a un gol, resultado que no les permite a ninguno romper su mala racha de resultados, en un partido de dos caras, con una primera mitad en la que ambos jugaron con excesivas precauciones, mientras que en la segunda buscaron con más atrevimiento la victoria.

Los dos equipos ofrecieron una primera parte anodina, sin apenas juego vertical, con más errores de lo habitual en la combinación y con escasas ocasiones de gol. El miedo de ambos equipos tras sus últimos resultados condicionó la forma de encarar el partido, con muchas precauciones por parte de ambas escuadras.

El Levante sigue echando de menos el delantero que perdió tras la grave lesión en pretemporada de su goleador Roger, ya que ni Álex Alegría, en las primeras jornadas, ni Nano en los últimos partidos, han sido capaces de generar peligro en las área rivales.

La ausencia de Jason, también por lesión, y el cambio de banda de Morales, quien pierde mucha verticalidad y presencia por la derecha, propician que el Levante sea un equipo muy previsible en ataque y sin apenas mordiente en los metros finales, máxime cuando no jugó de salida el macedonio Bardhi.

El Getafe se mostró muy sobrio en defensa y aunque tampoco se prodigo en exceso en ataque, sí que dio más sensación de peligro que su rival, sobre todo cuando Jorge Molina entró en escena. El ariete desperdició dos buenas ocasiones y con un pase rápido propició una jugada, que el árbitro anulo por un inexistente fuera de juego, que acabó con un gol de Amath, cuando la acción ya estaba inhabilitada.

Tras el descanso, Muñiz decidió dar entrada a Bardhi y devolver a Morales a su hábitat natural en la banda izquierda, lo que se tradujo en un mayor dominio del Levante.

Sin embargo, fue el Getafe quien se adelantó en el marcador, al cuarto de hora de la reanudación, tras un saque de esquina, que primero remató Cala al poste y cuyo rechace remató desde fuera del área Fajr para marcar un espectacular gol.

La reacción del Levante fue fulminante y en apenas cuatro minutos igualó el partido, tras una rápida triangulación por la banda izquierda que culminó Morales en el 1-1 a pase de Luna.

Con los goles cambió la dinámica del encuentro. Los dos equipos abandonaron el juego encorsetado de la primera mitad y se lanzaron con alegría al ataque, lo que se tradujo en buenas ocasiones para que tanto uno como otro se adelantara en el marcador.

Primero fue Portillo quien pudo marcar para el Getafe y a continuación Morales se plantó solo ante Guaita, pero se entretuvo y tras recortar a Cala, que se le echó encima, cayó al suelo, aunque el árbitro no pitó una pena máxima que pareció clara.

El partido siguió abierto aunque fue poco a poco el Levante el que hizo más extensible su dominio y peligro, aunque el Getafe se defendió bien para evitar que una vez más se le escaparan puntos en los minutos finales.

Ficha Técnica:

1. Levante: Raúl, Pedro López (Bardhi, m.46), Postigo, Chema, Luna; Rober Pier, Lerma, Campaña (Doukure, m.86), Ivi, Morales y Nano (Alegría, m.53).

1. Getafe: Guaita, Damián, Djene (Bruno, m.90+), Cala, Antunes; Bergara, Arambarri (Mora, m.75), Amath (Calderón, m.86), Fajr, Portillo y Molina.

Goles: 0-1, m.58: Fajr. 1-1, m.62: Morales.

Árbitro: Burgos Bengoetxea (C. Vasco). Amonestó por el Levante a Lerma, y por el Getafe a Arambarri, Portillo y Cala.

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de la Liga Santader, disputado en el estadio 'Ciutat de València' ante 18.064 espectadores.