Pazzini: "No me esperaba tanto calor de la gente del Levante"

Valencia, 7 feb (EFE).- El delantero del Levante Giampaolo Pazzini afirmó este miércoles que no se esperaba el recibimiento que ha tenido entre la afición de su nuevo equipo y reconoció que los de esta semana han sido "días duros" con el móvil tras el gol marcado ante el Real Madrid que supuso el empate definitivo.

"No me esperaba al saltar al campo tanto calor de la gente y por eso entré muy motivado para intentar devolver la confianza de todos. Al final salió todo muy bien", dijo.

"Fue increíble, una noche fantástica con el estadio lleno ante el Real Madrid y con el gol en el minuto noventa que nos ha dado un punto. Fue increíble", afirmó en una entrevista en la televisión oficial del Levante.

Pazzini bromeó con la cantidad de mensajes de felicitación recibidos tras su gol apenas diez minutos después de debutar con el Levante. "He recibido muchísimos mensajes y es algo que agradezco tras meses difíciles para mí", indicó.

El delantero italiano, que ha llegado cedido por el Hellas Verona hasta el próximo mes de junio, se sorprendió por el buen estado del césped del estadio Ciutat de València.

"Me ha gustado mucho el estadio, la gente está muy cerca y es muy bonito jugar allí. El césped es algo increíble, no me acuerdo de un terreno de juego así. Es un placer jugar en ese césped", explicó.

Además, Pazzini se refirió al partido de este domingo en Mestalla contra el Valencia y al objetivo final de la permanencia en Primera división.

"Tenemos un objetivo importante y tenemos que hacer puntos en todos los campos. Sabemos que es un partido complicado pero bonito de jugar contra un gran equipo y un gran estadio. Tendremos motivaciones extra y estoy convencido de que el equipo hará un buen partido", finalizó.