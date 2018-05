Bardhi: "Sólo necesitábamos confianza"

Valencia, 10 may (EFE).- El futbolista del Levante Enis Bardhi confesó este jueves que su equipo "sólo necesitaba confianza" ya que disponen de una plantilla "con mucha calidad" y mostró su satisfacción por su acierto en el lanzamiento de faltas, pues ya acumula cinco goles de tiro libre.

"Estamos demostrando que podemos ganar a cualquiera. Somos los mismos jugadores que antes, pero hemos cambiado el chip y la cabeza. El equipo tiene confianza. La confianza es muy importante en el fútbol y al final te da muchos puntos. La plantilla tiene mucha calidad. Solo necesitábamos confianza", dijo Bardhi en una entrevista en la televisión oficial del Levante.

Bardhi se refirió al partido del próximo domingo en el Ciutat de València contra el Barcelona, en el que se medirá a Leo Messi, que lleva un gol más que él de falta esta temporada. "Tenemos tiempo para preparar este partido. Queremos dar el máximo todos para sacar algo positivo", indicó.

"No pienso en nada, sólo que el equipo esté bien. No pienso si tengo que sacar una falta o no. Sólo en el partido y en jugar. Las faltas son lo mejor de mí. Estoy contento por ayudar a mi equipo. Sirve para coger más puntos. Sin mis compañeros yo no marcaría tantos goles", explicó.

Además, el centrocampista macedonio aseguró que la plantilla está satisfecha con la renovación hasta 2019 de Paco López. "Todos estamos muy contentos. Nos ayuda mucho", manifestó Bardhi.