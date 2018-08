Catalán: "Quizá nos quedamos cortos con 60 millones de cláusula para Lerma"

El presidente del Levante, Quico Catalán, ha asegurado que no contempla la salida del centrocampista colombiano Jefferson Lerma y apuntó que "a lo mejor el club se quedó corto" al colocar en su contrato una cláusula de rescisión de sesenta millones de euros.

Así lo indicó Catalán en una entrevista con EFE, en la que aludió al futuro de Lerma, jugador que en el último mes de mayo amplió su contrato con el club valenciano hasta el año 2022.

P: ¿Qué presupuesto tiene para confeccionar la plantilla de la temporada 2018-19?

R: La diferencia entre el presupuesto del año pasado (32 millones de euros) y el que viene va a variar y estará marcado por los ingresos del club en patrocinio y derechos de televisión. Será un poco superior, pero todavía estamos con ciertas estimaciones, aunque sabemos la horquilla en la que nos vamos a mover. No quiero dar pistas, pero vamos a tener un poco más que la temporada pasada en el límite final o en el momento más álgido.

P: ¿Podrá fichar a Coke Andújar?

R: El deseo del Levante es claro y manifiesto y Coke lo sabe desde hace tiempo. Sabíamos que podía marca un antes y un después, su rendimiento ha sido espectacular y nuestro deseo es que siga. Queremos que sea uno de los que lidere el proyecto del club. Espero y deseo que se consiga. Tiene muchas novias, estamos en plena pelea y habrá que cerrar un acuerdo con el Schalke 04.

P: ¿Es más fácil que llegue Rober Pier?

R: Podría volver de acuerdo a su contrato, siempre que quiera. Queremos que venga y el Deportivo ya lo sabe. Es la decisión del jugador y, por lo que ha dicho, le encantaría seguir, pero él es gallego, su club es el Deportivo y tiene que tomar su decisión. Nos gustaría que si viene no lo haga como cedido, pero para esto tienen que estar de acuerdo todas las partes y si no se consigue, vendrá en la modalidad que tenga que venga que venir.

P: ¿Ya han hecho una oferta al Torino por Sasa Lukic?

R: Nos gustaría que continuara. Lukic nos ha dicho que ese es su deseo y el Torino y el jugador lo saben. Sabemos que es difícil y queremos apurar las opciones.

P: ¿A Jefferson Lerma sólo lo venderá por los sesenta millones de la cláusula de rescisión?

R: Espero que no vengan ni a poner la cláusula de Lerma. Quiero que esté en el Levante y que el vaya muy bien en el Mundial. El deseo después de la renovación es que siga. No tenemos intención de venderlo. No se trata de remitir las ofertas a la clausula.

P: ¿Qué análisis hace el club de la llegada de Fahad Al-Muwallad? ¿Repetiría?

Sí, ¿por qué no? Tomamos una decisión que no hipotecó la parcela deportiva porque no impidió otras llegadas. Es un jugador que, por su formación, debe aprender ciertos hábitos. En el momento en el que no generas ninguna carga, esto es fútbol profesional y no digo que no repetiría: puede ser hasta bueno. La dimensión que le ha dado al Levante este fichaje ha sido increíble, no sólo en aspectos económicos sino a nivel de conocimiento de club en el exterior. Podemos seguir colaborando en el primer equipo, en el filial o en la escuela. Se pueden hacer cosas en las que todas las partes ganemos.