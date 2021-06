Mercado de fichajes: altas, bajas, traspasos y últimas noticias

DIEZ MILLONES DE EUROS DISTANCIAN A JADON SANCHO DEL UNITED

El Manchester United estaría dispuesto a pagar 85 millones de euros por Jadon Sancho, contando las variables. Sin embargo, el Dortmund sigue pidiendo 95 millones por la transferencia. El futbolista, mientras, apuesta por irse al conjunto inglés, tal y como apunta el periodista italiano Fabrizio Romano.



LUCIEN FAVRE, MUY CERCA DEL CRYSTAL PALACE

Según el periodista Fabrizio Romano, el Crystal Palace firmará a Lucien Favre como su nuevo entrenador hasta 2024. El proceso de conseguir el permiso de trabajo ya ha comenzado y se confía anunciar al técnico lo antes posible. El suizo lleva más de un año sin entrenar, desde que se desvinculará del Borussia Dortmund en diciembre de 2020.



COUTINHO, POSIBLE SUSTITUTO DE ODEEGARD EN EL ARSENAL

El noruego Martin Odeegard ha dejado claro que la próxima temporada jugará en el Real Madrid. "Siempre ha sido un sueño jugar allí. Llevo más de seis años en el club y ese siempre ha sido el objetivo". El mediapunta no continuará en el Arsenal, que ya le busca un sustituto. Éste podría ser Coutinho, según Mirror.



Arteta le quiere pero antes de moverse por él quieren estar seguros de que está recuperado de su lesión de rodilla. El técnico español es un admirador del brasileño, pero el Barça quiere hacer caja para disminuir sus pérdidas económicas. Su estado físico se antoja clave, especialmente después de que los azulgranas pagaran 120 millones de euros por él en 2018.

La Fiorentina hizo oficial este miércoles el fichaje a título definitivo del delantero argentino Nico González, procedente del Stuttgart alemán. No se dieron datos económicos sobre la operación, pero los medios italianos estiman que la 'Fiore' unos 27 millones de euros al Stuttgart.El Norwich City ha confirmado hace unos minutos el fichaje de Milot Rashica, atacante kosovar que llega procedente del Werder Bremen de la Bundesliga a cambio de 9'4 millones de libras esterlinas, unos 11 millones de euros. Con esta incorporación 'The Canaries' encuentra un sustituto de Emiliano Buendia, el cual fue traspasado al Aston Villa por un precio cercano a los 40 'kilos' de euros.

El defensa brasileño Marlon Santos, exjugador del Barcelona, dejó este martes al Sassuolo y firmó con el Shakhtar Donetsk, en el que disputará la próxima Liga de Campeones. Marlon fichó a título definitivo por el Shakhtar, informó el Sassuolo en una nota oficial, y el club italiano encajó una cantidad cercana a los doce millones de euros.

We are delighted to announce that manager David Moyes has signed a new three-year contract with the Club! ?? — West Ham United (@WestHam) June 12, 2021

El Olympique de Marseille anuncia un principio de acuerdo con el club brasileño @Flamengo para la transferencia definitiva de @GersonSantos08. pic.twitter.com/El510HHkhs — Olympique de Marseille ???????????? (@OM_Espanol) June 9, 2021

"I'm happy, excited and have a big ambition to do great things for this club."



Our new head coach takes in Molineux for the first time.#WelcomeBruno pic.twitter.com/sKn7XrUV8m — Wolves (@Wolves) June 9, 2021



El Alavés se despide de Burgui, que acaba contrato con el club babazorro y no va a renovar. El exmadridista será otro de los que tengan más pretendientes en el mercado de agentes libres nacionales.

? Burgui finaliza su estancia en el Deportivo Alavés ??



Mila esker eta zorte on, @burgui??#GoazenGlorioso ?? — Deportivo Alavés (@Alaves) June 8, 2021

Harry Kane es el delantero elegido por Pep Guardiola para reforzar el Manchester City. El entrenador catalán en su deseo por ganar la Champions League ve en el inglés el activo necesario para conseguir el ansiado cetro continental, por ello ha realizado una oferta de 100 millones de euros al Tottenham Hotspur para ficharlo. Además de eso, el conjunto 'sky-blue' está en la obligación de contratar a un ariete pues la marcha de Sergio 'Kun' Agüero ha dejado algo debilitada dicha posición, en la cual sólo está un Gabriel Jesús que no ha rendido como se esperaba.El centrocampista Hakan Çalhanoglu no volverá a defender los colores de la escuadra lombarda. Tal y como señala la información de Sky Sports, el futbolista turco de 27 años (43 partidos, 9 goles, 12 asistencias el pasado curso) se sumará al proyecto del Inter de Milán. El otomano pasará mañana reconocimiento médico con el que será su nuevo equipo y donde cobrará 5 nillones de euros por temporada más un 'kilo' en bonus. Firmará hasta 2024.Daniele Longo, periodista italiano, lanzó un auténtico 'bombazo' que tiene como protagonista a Paul Pogba y a Cristiano Ronaldo. Según la información del periodista, el PSG se ha puesto en contacto con Mino Raiola, representante de Pogba, para efectuar su fichaje; sin embargo, la Juventus, antiguo club del francés, no se olvida de él y quiere convencer al Manchester United con el intercambio de Cristiano Ronaldo, quien volvería a Mánchester.El jugador madrileño, según Sky Sports, estaría cerca de hacer las maletas. Cambiará Londres por Milán. En relación con la información del portal británico, Marcos Alonso está en conversaciones con el Inter de Milán, campeón de la Serie A, para reforzar su plantilla por si se produce la salida de Achraf Hakimi. El actual campeón de la Champions estaría bajo las órdenes de Conte, que busca un perfil de carrilero como el madrileño.El delantero Calvert-Lewin es uno de los jugadores que Ancelotti querría incorporar a la plantilla del Real Madrid para la próxima temporada. Tras su etapa en el Everton, el técnico italiano piensa en revitalizar el equipo con fichajes de su propia 'cosecha'. Calvert-Lewin marcó 21 goles la temporada pasada bajo la dirección de Ancelotti y un futurible traspaso se tasaría en alrededor de 50 millones de euros. Otro de los nombres que se ha relacionado al Real Madrid desde Inglaterra es James Rodríguez, que habría sido otra petición de Carlo Ancelotti.TuttoMercatoWeb desliza que José Mourinho estaría interesado en hacerse con los servicios futtbolísticos de Sergio Ramos , el cual no ha renovado su contrato con el Real Madrid y ahora es agente libre para decidir lo mejor para su futuro.Después de acabar su vinculación contractual con el Bayern Munich, Javi Martínez ha decidido jugar en el Qatar Sport Club, rechazando así la posibilidad de jugar en el Athletic Club de LaLiga, el cual lo tenía en su agenda de fichajes para reforzar su débil centro del campo.El FC Barcelona ha hecho oficial hace unos minutos el fichaje de Memphis Depay, exjugador del Olympique de Lyon y actual líder de Paises Bajos en la Eurocopa, llega como agente libre y recomendado por Ronald Koeman, entrenador azulgrana, ya que era una de sus peticiones desde el verano pasado. Se compromete hasta el verano de 2023.Sólo una temporada después de aterrizar en el FC Barcelona, Miralem Pjanic puede salir del conjunto de la Ciudad Condal después de un curso en el que gozó de pocos minutos y tampoco de la confianza de Ronald Koeman, que le ha comunicado que no cuenta con él. La Juventus, su anterior equipo, está interesado en recuperar sus servicios y ya ha contactado con el Barcelona para obtenerlo en calidad de cedido.El entrenador de 43 años Robert Moreno es nuevo entrenador del Granada para las dos próximas temporadas. Tras la salida de Diego Martínez, la entidad nazarí ha buscado un entrenador de un perfil parecido, y lo han encontrado en el ex ayudante de Luis Enrique en la selección. Robert Moreno tiene experiencia fuera de España, durante su etapa en el Mónaco. Moreno tendrá muy difícil repetir el éxito de su antecesor, que colocó al equipo en Europa, llegando hasta los cuartos de final de la UEFA Europa League de esta temporada.Nuevo giro dramático de los acontecimientos en el Tottenham para elegir a su nuevo entrenador. Cuado todo parecía que el italiano Gennaro Gattuso, el cual había rescindido contrato con la Fiorentina unos días después de fichar con el club italiano, iba a comprometerse con la entidad del norte de Londres, ahora el acuerdo está roto. Así informa David Ornstein, corresponsal de 'The Athletic UK', periodista especializado en fútbol ingles.El Wolverhampton Wanderers hizo oficial el acuerdo con el Atlético Nacional de Medellín para el traspaso del central Yerson Mosquera (20), que se compromete con el cuadro inglés por cinco temporadas, después de llegar a principios de mes a un entendimiento total con los aurinegros. El pacto entre las entidades se ha cerrado en unas cifras ligeramente superiores a los cinco millones de euros.El Milan, que ya abonó en el pasado mercado invernal dos millones de euros por la cesión del central anglo-canadiense Fikayo Tomori, ha hecho efectiva su compra al Chelsea, firmándole un contrato hasta 2026 a cambio de algo más de 29 millones de euros.Cuando lo tenía todo acordado para ir al Tottenham, que le ofrecía un contrato por tres temporadas a razón de cuatro millones de euros netos cada una, los 'Spurs' habrían cambiado las condiciones del trato. Y eso que el técnico luso-mozambiqueño había rechazado a Fenerbahçe y CSKA de Moscú, según el periodista especializado Nicolò Schira, por ir a Londres. Ahora, el baile sigue con Gattuso ocupando su lugar, una vez roto su acuerdo con la Fiorentina, que piensa, entre otros, en Fonseca. 'Rino' ha llegado a un acuerdo con el Tottenham por dos años y 2,5 kilos netos.El Real Valladolid confirmó hoy la contratación de José Rojo 'Pacheta' como nuevo entrenador. El nuevo técnico blanquivioleta rozó la permanencia en Primera con el Huesca y en el anterior curso condujo al Elche CF a la élite. Ahora tendrá ese mismo objetivo con el Valladolid.El lateral izquierdo Danny Rose (30), sin minutos la temporada pasada en el Tottenham, regresa al Watford, donde ya jugó en la temporada 08/09 tras acabar contrato con los 'Spurs'. Firma hasta el 30 de junio de 2023.El delantero neerlandés Memphis Depay, que ha estado negociando su fichaje por el FC Barcelona, evitó confirmar este miércoles las informaciones de prensa que aseguran que el jugador que acaba contrato con el Olympique de Lyon ya ha firmado con el club azulgrana. "El traspaso se aclarará. Tenemos que esperar, no quiero decir nada más. Todo el mundo sabe que en los últimos tiempos he estado vinculado al Barcelona. Las noticias llegarán cuando toque", dijo el jugador en la conferencia de prensa previa al duelo entre Países Bajos y Austria de mañana en la segunda jornada de la Eurocopa.El Villarreal CF ha hecho oficial la contratación del defensa argelino Aïssa Mandi, que llega libre procedente del Real Betis, club en el que ha militado en las últimas cinco temporadas y cuyo entrenador, Manuel Pellegrini, ya informó hace más de un mes de la salida del jugador para integrarse en el club castellonense. Mandi, de 29 años y nacido en Francia,y jugará en el equipo que entrena Unai Emery las cuatro próximas temporadas, según informó el Villarreal.El defensa Javi Jiménez, que militó la recién terminada temporada en el Mirandés, es nuevo jugador del Málaga para las dos próximas temporadas, anunció este miércoles el club malagueño. El jugador jienense, que ocupa la demarcación de lateral izquierdo, estuvo en el filial del Málaga en la campaña 2016-2017 y se quedó a un paso de ascender a Segunda División B.El atacante del Milan acaba contrato el próximo 30 de junio y aunque no descarta renovar con los 'rossoneri', también escucha ofertas de posibles interesados, como es el caso del Atleti, según apunta Sky Sport. Los rojiblancos le ofrecerían tres millones de euros por año además de una prima de fichaje de tres millones. Pese a todo, el Atleti no se olvida de De Paul, al que quiere Simeone a toda costa.El director general de la Roma, Tiago Pinto, sigue de cerca a Alexsander Isak como posible refuerzo para la próxima temporada. Así lo desvela TMW que también anuncia que Edin Dzeko no saldrá, así como Mayoral.El portero italiano, que acaba contrato con la Juventus, está cerca de regresar al Parma, equipo con el que debutó en la Serie A allá por 1995 y del que salió en 2001. Así lo apunta Gianluca Di Marzio, que asegura que pese a tener otras ofertas como la del Besiktas o el Barcelona, Buffon preferiría quedarse en Italia donde el Parma le ofrece dos años de contrato.El West Ham United anunció este sábado la renovación por tres años de su entrenador David Moyes. Moyes llegó al West Ham en 2019 y ha conducido al equipo londinense a la sexta posición en al Premier League, que da acceso a la Liga Europa la próxima temporada. El técnico inglés, de 58 años, es el cuarto en la tabla de entrenadores con más partidos en la historia de la Premier, solo por detrás de Arsene Wenger, Alex Ferguson y Harry Redknapp.El capitán de la selección de Países Bajos, Gini Wijnaldum, que negoció con el FC Barcelona pero acaba de anunciar que jugará la próxima temporada en el PSG, explicó este sábado que fue "muy difícil" elegir pero que el club francés fue un poco más rápido y le sedujo con su proyecto. "Fue muy difícil. Negocié durante 5 semanas hasta que tomé una decisión final. PSG fueron un poco más rápidos y el proyecto que tenían me llamaba. Fue una decisión difícil porque el Barcelona estaba muy interesado en mí", dijo el ya exjugador del Liverpool, de 30 años.El centrocampista danés Andrew Hjulsager, ex del Granada y del Celta, ha sido anunciado como nuevo jugador del Gent hasta el 30 de junio de 2025.El holandés Georginio Wijnaldum, futbolista del Liverpool a quien se vinculaba al Barcelona, acabó por optar por el París Saint-Germain (PSG), que acaba de confirmar su fichaje hasta 2024 sin haber pagado al club británico por estar en final de contrato. Wijnaldum, de 30 años, llegó al Liverpool en 2016 procedente del Newcastle United, por algo más de 25 millones de euros. Criado en la cantera del Sparta de Rotterdam, Wijnaldum pasó por el Feyenoord y el PSV Eindhoven antes de aterrizar en Inglaterra.El Levante y el defensa Sergio Postigo han llegado a un acuerdo para la renovación hasta junio de 2023 del contrato que vinculaba a ambas partes, según ha informado este jueves el club valenciano. Postigo llegó al Levante en el verano de 2016 procedente del Spezia italiano y esa temporada logró el ascenso a Primera División gracias precisamente a un gol suyo ante el Real Oviedo en Valencia, el 29 de abril de 2017.El Real Oviedo anunció oficialmente este jueves la renovación del técnico José Ángel Ziganda, que firmará su tercera temporada en el banquillo carbayón a pesar de que aún no se ha cerrado la llegada de un nuevo director deportivo que sustituya en el puesto al fallecido Francesc Arnau. "El club continúa trabajando desde todos los ámbitos de la entidad, sentando las bases para la construcción de su proyecto 21/22, siendo prioridad máxima el cierre de la incorporación del nuevo director deportivo", aclara el propio club en el anuncio oficial.El Olympique Marsella confirmó un principio de acuerdo con el Flamengo para el fichaje del volante Gerson Santos, de 24 años. Varios medios hablaban que el acuerdo podría haberse cerrado por una cifra cercana a los 25 millones de euros.El exjugador del PSG, Real Valladolid o Girondins, Hatem Ben Arfa, es el objetivo del AEK de Atenas griego según apunta TMW.El guardameta Rubén Martínez , quien sumó esta temporada tres partidos de Liga y uno de Copa con Osasuna, firma por un año con opción a otro más con el AEK Larnaca chipriota.Con sólo un año de contrato por delante, medios barceloneses hablan de un ultimátum a Dembélé: o renueva o saldrá traspasado. Su precio estaría en torno a los 50 millones. Y según Calciomercato, Juventus y PSG estarían interesados en el fichaje del internacional francés.La Lazio ha confirmado el fichaje de Maurizio Sarri como nuevo técnico del conjunto capitalino. El entrenador italiano de 62 años firma por la próximas dos temporadas y cobrará 3,5 millones de euros por cada una. Sarri ha estado un año sin entrenar después de proclamarse campeón con la Juventus.Aitor Ruibal ha renovado con el Betis hasta 2025, informó este miércoles la entidad verdiblanca, que se asegura los servicios de un jugador clave en los planes del chileno Manuel Pallegrini en la presente temporada, en la que ha jugado 30 partidos, ha anotado dos goles y dado otras tantas asistencias. Lea aquí la noticia completa.El Wolverhampton cambia de técnico. Sale Nuno y llega Bruno Lage, portugués por portugués. Los 'Wolves' no cambian así de forma radical en un equipo donde hay muchos jugadores de este país. Lage cuenta ya con experiencia en el fútbol inglés, ya que estuvo de segundo entrenador del Swansea y del Sheffield Wednesday.Una de las noticias positivas del centenario de Osasuna fue el buen rendimiento exhibido por Manu Sánchez, jugador cedido por el Atlético de Madrid cuyo regreso a Pamplona para formar parte del plantel de Jagoba Arrasate de cara al próximo curso parece complicado.El centrocampista venezolano Yangel Herrera, que regresa al Manchester City tras dos años como cedido en el Granada, se despidió este martes del conjunto rojiblanco tras pasar "dos años maravillosos" en un club español del que se lleva "las experiencias" vividas, "los amigos" que hizo y "el cariño" que obtuvo. "Me dediqué, trabajé y luché en estos dos años para ayudar a llevar este club lo más alto posible y lo hemos conseguido", indicó Yangel Herrera en un mensaje de despedida lanzado a través de su cuenta personal en Instagram".

Sky Sports Italia y varios medios franceses aseguran que el PSG está muy cerca de cerrar el fichaje de Gianluigi Donnarumma. Ayer hablaban, incluso, que hoy podría pasar el reconocimiento médico durante su concentración con la selección italiana. Firmaría por cinco temporadas y 12 millones de euros cada una de ellas.





DI FRANCESCO ENCUENTRA NUEVO EQUIPO

???????? ? ????? ? 2??0??2??3??



???? #BenvenutoDiFrancesco #HVFC #difendiamolA pic.twitter.com/2rn5WASq5B — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) June 7, 2021 El técnico por el que apostó Monchi para la Roma ya tiene nuevo equipo. El Hellas Verona ha hecho oficial el fichaje de Eusebio di Francesco como nuevo entrenador para las dos próximas temporadas. Curiosamente suplirá a un exsevillista, Ivan Juric, que se ha marchado al Torino.



Según Catalunya Radio, el Barça ha retomado el fichaje de Fabián y se ha puesto en contacto con el agente del futbolista para ver las opciones que hay de que recale en Can Barça. El Betis, que se llevaría el 4,5 % del traspaso, está muy atento. Lea aquí la noticia completa.

Osasuna ha fichado a Ante Budimir, ejecutando la opción de compra de 8 millones de euros que tenía sobre el delantero croata acordada con el Mallorca, y el jugador se vincula con el club hasta 2025. Según informa el club rojillo en su web, su cláusula será de 20.000.000 euros en LaLiga y de 9.000.000 euros en Segunda; y, como ya se recogía en el acuerdo de cesión firmado la temporada pasada, el cuadro balear se reserva un 25% en la plusvalía de una futura venta.

ACUERDO ASTON VILLA-EMI BUENDIA

Aston Villa and Norwich City have reached an agreement for the transfer of Emiliano Buendía. — Aston Villa (@AVFCOfficial) June 7, 2021 El Aston Villa ya ha confirmado, a través de sus redes sociales, el fichaje de Emiliano Buendía procedente del Norwich City, aunque no ha hecho ficial la cantidad, que está entre los 35 y los 40 millones. El argentino se encuentra actualmente concentrado con su selección, con la que juega mañana las eliminatorias para el Mundial de Qatar.

UN INTERNACIONAL ECUATORIANO PARA MEL

El internacional ecuatoriano Erick Ferigra jugará las tres próximas temporadas en la UD Las Palmas de Pepe Mel, hasta 2024, según ha comunicado este lunes el club isleño de LaLiga SmartBank. Ferigra, de 22 años, juega como defensa central, llega libre al conjunto amarillo procedente del Torino italiano, y destaca "por su velocidad y buena salida de balón, además de su capacidad de anticipación", indica la nota de la entidad.

EL PSG SIGUE NEGOCIANDO CON MESSI

En la entrevista a L'Equipe, en la que el pdirigente del PSG, Al-Khelaifi, mandó un recado al Madrid por Mbappé, el qatarí también fue pregunta por la opción cada vez más lejana de Messi y éste dejó una frase que, como poco, dará que pensar. "No hablo de negociaciones en curso, como he dicho", señaló en referencia a las opciones de fichar al astro argentino. Aunque también dejó un mensaje para Laporta: "Le dije al presidente del Barcelona que Messi estaba en el fin de contrato y que todos los clubes tienen derecho desde el 1 de enero a discutir con él".



SKHIRI, EN LA ÓRBITA DEL SEVILLA FC

El Sevilla FC está entre los clubes que pujan por el internacional tunecino Ellyes Skhiri, al que el Colonia está buscando una salida para hacer caja. Monchi busca un mediocentro defensivo y Skhiri coincide con los que quiere. Lea aquí toda la información del fichaje.

El extremo del Norwich, Emi Buendía, estaría muy cerca de fichar por el Aston Villa. Los Villanos pagarán por el ex del Getafe o Cultural Leonesa 35 millones de euros más cinco en variables, una cifra importante para un futbolista que viene de jugar la EFL Championship. En ella, ha anotado 15 goles y 17 asistencias en 39 partidos. Era una de las opciones que barajaba el Arsenal para la mediapunta. la otra era el bético Fekir.

TRUEQUE LAPORTE-SERGI ROBERTO

Según Sport, el FC Barcelona y el Manchester City estarían hablando para intercambiar dos de las piezas con las que menos han contado en la presente campaña. Ambos ya internacionales con España, LAporte ganaría minutos en el Camp Nou y Sergi Roberto, del que el Barça quiere desprenderse, jugar a las órdenes de Guardiola.



La venta de Achraf al PSG está en un punto muerto, con diez millones de diferencia que, por ahora, han frenado la operación. Según el Corriere dello Sport, el PSG se ha parado en una oferta de 70 millones, mientras que el Inter espera no menos de 80. Los italianos necesitan ingresar 100 millones antes de finald e mes para cuadrar las cuentas.





"Es complicado, porque de estos temas no podemos hablar mucho... Se trata del club en el que estoy actualmente y de otro club. Todavía no puedo comentar nada", zanjaba este sábado, durante sus vacaciones, Sidnei Rechel, central del Real Betis, en la revista 'Colorado' acerca del interés del Inter de Porto Alegre por repatriarle. En su país natal hablan de que el problema son sus altas exigencias económicas

"No me veo saliendo. Firmé un nuevo contrato la temporada pasada. Estaré en el Barça la próxima temporada", asegura Lenglet en una entrevista con Eurosport, en la que confirma que no entrará en ningún tipo de especulación este verano.

Cuando parecía hecho por el Barça, una gran oferta del PSG, desvelada ayer por ESPN, le ha hecho dudar. Hasta el punto de que en Barcelona ven a Georginio Wijnaldum más cerca del club parisino que del conjunto que adiestrará Koeman un año más. El poderío económico galo se impondría una vez más.Se daba por hecha su continuidad y así lo ha retificado. El Oporto ha hecho oficial la renovación de su técnico, Sergio Conceiçao, hasta 2024. Everton y Lazio estaban pendientes de su decisión, pero seguirá en los Dragoes, con los que este año ha llegado a cuartos en Champions.El 'Chacho' Coudet ha llevado al Celta de las posiciones bajas de la tabla a pelear por Europa, con una puntuación media que le habría asegurado un puesto entre los clubes clasificados para jugar en el Viejo Continente. De ahí que quiera retenerlo y, según señala El Faro de Vigo, están negociando para ampliar su contrato hasta 2024.Carlos Tevez, de 37 años y el último ídolo de Boca Juniors, anunció este viernes que deja el Xeneize porque "mentalmente" no está "preparado" para darle al club lo que necesita y dijo que creía que se retiraba, aunque aclaró que era posible que en tres meses "tenga ganas de jugar" en otro equipo.Una de las prioridades del Barça es reforzar un lateral zurdo en el que no cuenta con Junior y Jordi Alba ya acumula mucho desgaste. Y entre sus objetivos para esta campaña está fichar a un futbolista que, a la larga, reemplace al catalán en ese carril. Y su primera opción, según MD, es Gayá, justamente el futbolista que pelea con Jordi Alba por la titularidad en la selección española. Su precio será alto, aunque cuenta con la baza de que le quedan sólo dos años de contrato.