Cita de 'cuatro puntos' para el Utrera ante el Algeciras

Van transcurridas sólo tres jornadas de Tercera, pero el próximo Utrera-Algeciras (domingo, a partir de las 12:00 horas) apunta a partidazo. "Será un encuentro para ver dónde podemos estar. De ganar, nos tomarán en serio", manifiesta uno de los presumibles protagonistas: Javi Medina.

El de Valencina de la Concepción fue uno de los varios fichajes estrella del Utrera el pasado verano, un equipo que ha comenzado de forma notable, con siete puntos de nueve posibles y un provisional cuarto puesto.+

"La temporada va a ser larga. Somos 22 equipos y jugaremos 42 jornadas, pero hemos empezado bien y de ganar nos podríamos poner arriba. Ellos son favoritos, aunque este año el Utrera ha hecho un proyecto muy bueno. Por eso no dudé en firmar. Tenemos que ir poco a poco, posicionarnos e intentar estar lo más arriba posible", declara.

El atacante, que se enfrentará al que fue su equipo en la 15/16 (Segunda B), estrenó su cuenta realizadora la pasada jornada en la victoria utrerana frente al Guadalcacín (1-2), un partido "en uno de esos campos en los que no hay que fallar". "Es cierto que había perdido sus dos primeros partidos, pero esta clase de encuentros son los que hay que ganar. Como nos dice el míster, es muy importante comenzar bien".

El exsevillista, al que Jesús Galván, entrenador utrerano, está situando en la línea de tres centrocampistas como interior, recuerda con cariño su etapa algecirista. "Guardo grandes recuerdos y amigos, como el capitán Iván. Me dirigió Mere, que es un pedazo de entrenador; ahí está en el Fuenlabrada. Me sentí muy querido", recuerda el ex del Gerena, que espera extrapolar una virtud de su etapa minera: "Es clave ser una familia. Eso fue lo que nos llevó a los 'play-off' en el Gerena".