A Jero Baena le salen las cuentas

Le preguntaban el pasado miércoles al madridista Mariano si llevar el '7' del Real Madrid pesaba (dorsal que llevó hasta la pasada temporada Cristiano), una cuestión que bien se le podría trasladar a Jero Baena, el '9' del Algabeño, el equipo que dirige Diego Tristán.

"Me da mucha caña. Me dice que si se pusiera a jugar dejaría de hacerlo yo", señala entre bromas la referencia ofensiva de un Algabeño que ha comenzado con pie firme su segunda aventura en División de Honor.

Viendo sus estadísticas, el delantero, de 25 años, que el pasado verano obtuvo plaza como profesor de Matemáticas en secundaria, no le pesa la camiseta. En las últimas cinco temporadas ha marcado 89 goles, siendo ´Pichichi´ en la 13/14, 14/15 y 16/17.

"Acabamos de comenzar, pero es bueno marcar pronto. Espero poder superar los diez tantos del pasado año", declaró el artillero de un Algabeño que pagó la 'novatada' el pasado campeonato, dificultad que no ha minado la ilusión de volver a luchar este año por el ascenso: "La pasada Liga también se comenzó bien (el cuadro albiceleste suma 7 puntos de 9 posibles), pero las sensaciones no eran acordes a los resultados. Luego, la plantilla se nos quedó un poco corta entre sanciones y jugadores que no pudieron continuar por trabajo. Esta campaña creo que va a ser diferente porque tenemos a dos jugadores por puesto".

Además, Jero Baena destaca que no hay gallitos como el pasado campeonato de la talla de Xerez Deportivo o Coria. "Había presupuestos muy altos y eso se nota. Luego, había también buenos equipos con experiencia en Tercera como el Conil. Al final, creo que quedamos en el puesto que merecimos (decimotercero). Las competiciones largas te ponen en el sitio que mereces", considera el delantero, en las filas del Algabeño desde los diez años.

Seguidor del Real Betis, Jero Baena aclara que "antes que bético, soy del Algabeño", razón por la que afirma que alcanzar el ascenso a Tercera sería muy especial. "Es lo que me falta. Cada jugador conoce su límite y yo, con 25 años, me tomo el fútbol como un hobby. Después de varios años como sénior en Regional, deseaba jugar con el Algabeño fuera de Sevilla. Por ello, me sentí un afortunado el pasado año, jugando en campos como en Chapín. Alcanzar una categoría semiprofesional como es Tercera sería el no va más", relata.

Después de toda una vida en el Algabeño (el capitán Pino y Prado también le emulan), Jero Baena, pese a su juventud, ha terminado de echar raíces en el club albiceleste, aunque no han sido pocos los cantos de sirena que ha recibido en todo este tiempo. "Años atrás sí me han llamado equipos. En Tercera, por ejemplo, el Valdivia. Y la Valverdeña también me quiso, pero era joven y me centré en los estudios. También creo que Diego (Tristán) me ha puesto una cláusula muy alta", bromea el artillero.