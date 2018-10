El capitán del San José no duda de su tropa

El San José está siendo una de las decepciones sevillanas en lo que se lleva de campeonato de División de Honor. El conjunto cañamero activó la operación retorno el pasado verano y reclutó a varios de sus jugadores más relevantes en la última jornada, además de la vuelta al banquillo de José Antonio Maldonado.

Sin embargo, después de una pretemporada ilusionante, la competición le ha dado la espalda a un San José que tras siete jornadas disputadas es penúltimo en la clasificación con tan solo cuatro puntos. "Después de una pretemporada en la que las sensaciones fueron muy buenas, nos está costando que lleguen los resultados", declaró Álvaro Pérez Madroñal, capitán del San José, uno de los que regresó en verano tras su último periplo en Lora.

El cañamero no duda de la reacción de los suyos, aunque reconoce que se encuentran en un momento delicado. "Comenzamos la temporada ganando (1-2 al Pozoblanco), pero hemos entrado en una dinámica negativa. El otro día, por ejemplo, ante el Viso, recibimos un gol en el primer minuto. Luego, sufrimos una expulsión en el descanso y uno de los goles me han dicho, que yo no lo he visto, podía ser fuera de juego. De todos modos, somos conscientes de que atravesamos un mal momento; estamos preocupados, pero hay un buen equipo, la plantilla es amplia y va a reaccionar", consideró Álvaro, de cara a la próxima salida a La Palma (domingo, 12:00 h).



Con 15, el segundo equipo que más goles recibe

Una de las razones del pobre rendimiento del San José es su fragilidad defensiva. En siete jornadas ha encajado quince goles, el segundo que más recibe.