Así les ha ido a los equipos sevillanos de División de Honor en la jornada 9

Torreblanca 0-0 UP Viso: El 'Torre' deja vivo al Viso



Torreblanca y UP Viso firmaron tablas en un partido en el que los capitalinos tuvieron hasta tres claras ocasiones para decantar el derbi de su lado. El punto deja buen sabor de boca tanto para los capitalinos, por ser superiores ante un ´gallito´, como para los alcoreños, que acumulan la octava fecha sin caer.

Torreblanca: Leal (2), Isra (2) (Jimmy 60´) (2), Alviz (2) (Pinto 77´) (2), David (3), Luis (3), Contreras (3), Ale Toro (3), Julio (3), Aranda (2) (Ismael 66´) (2), Iraola (3) (Mejías 66´) (2) y Mario Sanz (2) (Seda 75´) (2).

UP Viso: Álex Melli (2), Diego (1), Jaime (1), Lichi (1), Chico (1), Sombri (s.c.) (Gabri 12´) (1), Lobato (2), Luna (1), Migue (1) (López 58´) (1), Salvat (1) y Rafa (1) (Álvaro 75´) (1).

Árbitro: Morillo-Velarde Galán, cordobés. Amonestó a los locales Iraola y David; así como a los visitantes Lobato y Lichi.

Goles: No hubo.

Incidencias: Unas 150 personas vieron el partido en Los Caños de Torreblanca



Antoniano 1-0 La Palma: Brando Zeki valen el triunfo

Antoniano: Andrés (3), Álvaro (2) (Quintero 82´) (1), Alberto (2), Kevin (2), Longa (2), Chamizo (2), Adri (2) (Jesús 79´) (1), Juanjo (1) (Juande 63´) (3), Brando (3) (Jorge 86´) (s.c.), Luigi (1) (Román 72´) (2) y Zeki (2).

La Palma: Luis (2), Juan Aguilar (1), Manu Calle (1) (Manolo Suárez 82´) (s.c.), Finidi (2), Andrés (1), Pablo Aguilar (1), Galleti (2) (Fofi 89´) (s.c.), Álex Pérez (2), David García (1), Caro (1) (Chia 85´) (s.c.) y Carlos Lagares (2).

Árbitro: Feliz Zambrano, malagueño. Amonestó al local Luigi.

Gol: 1-0 (77´) Brando.

Incidencias: Unas 350 personas vieron el partido en el Municipal de Lebrija.

Castilleja 3-2 Isla Cristina: Poderío como local

Castilleja: Josema (2), Nene (2), Vázquez (2) (Juli 67´) (2), Alfonso (2), Rafa (2), Nino (2), Christian (2) (Plata 61´) (0), David Horrillo (2), Pablo (2) (Luismi 88´) (s.c.), Guti (2) (Jorge Bayón 76´) (2) y Álex (2) (Reda 80´) (1).

Isla Cristina: Mateo (2), Cifu (1), Chule (1), Zamorano (1), Sergio González (1), Álex Martín (1) (Guilherme Costa 78´) (1), Diego (1) (Sanchis 66´) (1), Marcel (2) (Alberto 55´) (1), Fran Palma (3), Quini Casanova (2) (Iván 81´) (s.c.) y Carlos Vizcaíno (2).

Árbitro: Bazán Muñoz, gaditano. Expusló por doble amarilla al local Plata (88´). Amonestó a los aljarafeños Guti y Alfonso; así como a los visitantes Sergio, Fran Palma, Carlos Álex.

Goles: 0-1 (1´) Fran Palma; 1-1 (32´) Alfonso; 2-1 (44´) Nino; 3-1 (48´) Christian; 3-2 (86´) Carlos Vizcaíno, de penalti.

Incidencias: 150 personas vieron el partido.



San José 2-0 Cartaya: Resucita a partir de la seriedad

San José: Sebas (1), Alvi (2), Ismael (3), Rubén (2), Dani (2), Ernesto (2), Varona (2) (Joaqui 83´) (1), Sosa (2) (Salva 65´) (1), Álvaro (1) (Oskita 88´) (1), Edu Calderón (1) (Lobo 78´) (1) y Sabo (3) (Cubero 78´) (1).

Cartaya: Bocanegra (1), Manolo (1), Novoa (1), Quino (1), Francis Ruiz (1), Mario (1), Souto (1) (Isaac 81´) (1), Fernando Vaz (2) (Canito 86´) (s.c.), Dani Pérez (2), Lolo (1) y Pitu (1) (Guille 72´) (1).

Árbitro: Jiménez Galanes, gaditano. Expulsó por doble amarilla al onubense Francis Ruiz (77´). Amonestó a los locales Rubén y Ernesto.

Goles: 1-0 (12´) Ismael; 2-0 (96´) Oskita.



Peñarroya 0-2 Alcalá: Triunfo postrero

Durante el primer acto apenas se vieron llegadas de peligro sobre el césped de Los Caños. El cuadro local se hizo acreedor del esférico, pero tan solo fue capaz de inquietar el área de Álex Melli en un córner que fue rematado por Contreras. Por su parte, la UP Viso, que no se encontró cómoda en ningún momento, vio cómo Sombri se unía al parte de lesionados. Tras el descanso, creció el dominio del Torreblanca y comenzaron a llegar las ocasiones para los locales, que perdonaron a los alcoreños en los últimos 25 minutos. Así, tras un buen centro de Pinto que prolongó Álex, Ismael, que disparó a la media vuelta, se topó con Melli. Posteriormente, Jimmy no llegó por poco a un centro de Álex tras zafarse de su marca. David Silva, que cazó un balón muerto en el área tras un saque de esquina, tuvo la última para el 'Torre', pero su chut cruzado se fue rozando el palo.Una diana de Brando tras una genialidad de Zeki le dio el triunfo al Antoniano ante La Palma. En el tramo final del envite, el extremo diestro, que ya avisó previamente con dos chuts, recogió un centro de Zeki al segundo palo, controló y disparó cruzado para anotar el único tanto del duelo. En el 92´, el meta Andrés certificó el triunfo blanquirrojo con un paradón a un cabezazo a bocajarro.El Castilleja remontó el tempranero tanto del Isla Cristina gracias a los goles de Alfonso, de Nino, con una espectacular chilena, y de Christian. Un absurdo penalti de Plata hizo sufrir a los aljarafeños.Tras seis derrotas consecutivas, el San José, que jugó un partido muy sólido y serio, logró un triunfo vital frente al Cartaya. Los cañameros se adelantaron en el 12´ por medio de Ismael, que remató a la red un córner sacado por Sosa con un cabezazo bombeado que se coló en la escuadra izquierda de Bocanegra. Con el Cartaya volcado sobre el área del San José, los de Maldonado sentenciaron en la prolongación en una contra conducida por Oskita, que, tras recortar al meta en el medio del campo, protagonizó una gran carrera para anotar el segundo a puerta vacía.