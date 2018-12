Resumen de la jornada 14 en División de Honor

Isla Cristina 1-1 Antoniano: Pese a las adversidades, empate que supo a poco

El Antoniano tuvo que conformarse con un punto pese a su gran partido, superando todo tipo de adversidades, tanto el pésimo estado del campo como una expulsión muy rigurosa de Kevin, a indicación del asistente. Partido espeso en el primer tiempo, en el que al Antoniano le anularon un gol y reclamó un penalti. En el segundo tiempo, pese a jugar con diez, fue mejor y dispuso de claras ocasiones, hasta que Adri abrió el marcador con un buen gol.

Sin embargo, en el 93' Cifu empató, dejando con la miel en los labios a los lebrijanos.

Isla Cristina: Mateo (1), José Rodríguez (1), Zamorano (1), Sergio González (1), Álex Martín (1), Antonio Dorado (1) (Alberto 58') (1), Diego (1), Carlos Vizcaíno (2), Quini Casanova (2), Carlos Sanchís (1) (Iván 53') (1) y Cifu (3).

Antoniano: Andrés (2), Álvaro (2), Quintero (2), Kevin (1), Alberto (2), Luigi (2), Brando (1) (Chiqui 83') (1), Juande (1) (Isaac 55') (2), Jesús (0) (Antonio 46') (2), Adri (2) y Zequi (2) (Longa 76') (1).

Árbitro: López Racero (Gaditano). Amonestó a los locales José Rodríguez, Antonio Dorado, Zamorano, Sergio González y Ángel; y a los visitantes Adri y Juande. Expulsó al lebrijano Kevin (45') por roja directa.

Goles: 0-1 (89') Adri; 1-1 (93') Cifu.

Alcalá 0-1 San José: Cocinó el derbi a su gusto

El San José se llevó el derbi ante el Alcalá gracias al solitario gol del exalcalareño Lobo, un triunfo que puede considerarse justo, ya que fue superior en el primer acto y en el segundo, aunque dominó el anfitrión, no sufrió.

Con este resultado, los cañameros suman cinco victorias en los últimos seis encuentros, mientras que los alcalareños encajan su tercera derrota en las últimas cinco semanas.

Saltó el Alcalá con una línea de cuatro atrás y con Ángel como acompañante de Yeray por la sanción de Leal. Ya sea por el cambio de sistema o de cromos, el San José le ganó la partida durante los primeros cuarenta cinco minutos a la defensa local. Primero, con una presión agresiva, y posteriormente, cuando las fuerzas disminuyeron, ganándole la espalda con balones largos.

Las ocasiones en el primer tiempo sólo tuvieron color azulino. En el 19', Dela se adelantó a Lobo tras un pase en profundidad; en el 27', disparo al palo de Dani; Dela, de nuevo muy rápido, se adelantó a Dani, que había ganado la espalda en el 36'; dos después, Lobo tiró desviado un pase en profundidad, pero en el 41', el '9' cañamero no perdonó: 'delicatessen' de Álvaro, que asistió a su compañero, y batió en el mano a mano a Dela.

Tras el descanso, el Alcalá cambió a defensa de tres y relevó a los dos pivotes. El dominio fue local, pero la única ocasión clara llegó en el 52', tras una internada de Morillo, pero un zaguero rival taponó el remate de Iván Acosta. El San José no llegó, pero no sufrió, y el Alcalá acabó con David Humanes de delantero buscando el empate a la desesperada.

Alcalá: Dela (2), Christian (1), Morillo (2), Juanma (1), David Humanes (2), Ángel (1) (Mario 46') (2), Edu Brenes (1), Yeray (1) (David 46') (2), John (2) (David Acosta 80') (1), Perejón (1) e Iván Acosta (1) (Carrasco 56') (2).

San José: Sebas (1), Selu (1), Ismael (1), Ernesto (3), Jaime (2), Rubén (1) (Salva 71') (1), Dani (2) (Aranda 88') (s.c.), Joaqui (1) (Varona 60') (1), Lobo (2) (Casemiro 78'), Álvaro (2) (Kisko 46') (1) y Sosa (2) (Óscar 71') (1).

Árbitro: Muñoz García (Onubense). Amonestó a los locales Yeray, Iván Acosta, Juanma, Mario y David Acosta; y a los visitantes Selu, Lobo, Aranda y Kisko.

Gol: 0-1 (41') Lobo.

Incidencias: 400 espectadores.

Roteña 1-3 UP Viso: Una remontada que le brinda el liderato

La UP Viso prolongó su buena racha sumando, con remontada incluida, tres puntos que le brindan al cuadro de Javi Rojas el liderato provisional, aunque igualado a 28 puntos con el Antoniano y el Atlético Onubense.

La Roteña no lo puso fácil. Penúltimo, salió dominando y se adelantó en el 28 por medio de Curro. El segundo tiempo fue otra historia, demostrando la UP Viso su solidez y efectividad. Migue empató de un gran testarazo en el 55'. Juanan, poco antes, pudo hacer el 2-0, aunque su lanzamiento salió rozando el larguero.

El dominio visueño siguió y cinco después, jugada de Gabri por la derecha y asistencia para que Quesada, en boca de gol, adelantara a los suyos. Y en el 73', Migue aprovechó un balón suelto dentro del área. Álex Melli, deteniendo un penalti, cortó la posible reacción roteña, firmando una gran victoria.

Roteña: Pablo Abuín (1), Christian (0) (Alberto 61') (1), David León (2), Pablo (1), Ayala (2), Sergio Chino (s.c.) (Manu 32') (1), Antonio (1) (Mateos 50') (0), Mariño (1), Juanan (2), Curro (2) y Cárdenas (1) (Fran 75') (1).

UP Viso: Álex Melli (3), Jaime (2) (Antonio López 65') (1), Quesada (3), Chico (3), Luna (2), Migue (3) (Cordero 83') (1), Vega (2) (Lobato 75') (1), Lichi (3), Sombri (3) (Pedro 87') (s.c.), Diego (2) y Gabri (3).

Árbitro: Vela Calderón (Onubense). Amonestó a los locales Cárdenas, Mariño, Juanan y Ayala; y a los visitantes Jaime, Quesada y Chico.

Goles: 1-0 (28') Curro; 1-1 (55') Migue; 1-2 (60') Quesada; 1-3 (73') Migue.

O. Valverdeña 1-1 Torreblanca: Un punto amargo

El Torreblanca frenó la racha de la Valverdeña en casa, donde había sumado tres victorias en sus tres últimas comparecencias, pero el punto le supo a poco a los de Lara. Pedro detuvo a Braulio un penalti en el primer acto, aunque el control fue visitante. Aranda adelantó a los suyos a quince del final, pero su expulsión (77') dio alas a un anfitrión que igualó en el epílogo.

O. Valverdeña: León (2), Pablo Oliveira (2), Pachón (2), Diego (2), Paco (s.c.) (Antón 29') (1), Braulio (1), Selu (1), Kevin (1) (Samu 63') (1), Sergio Pérez (1) (Fran 46') (1), Zambrano (1) y Güi (1).

Torreblanca: Pedro (3), Vilches (1), Alviz (2) (Ismael 87') (s.c.), David Silva (s.c.) (Contreras 21') (2), Luis (1), Julio (1) (Iraola 52') (1), Mejías (2) (Kisko 71') (1), Ale (1) (Seda 81') (1), Aranda (2), Mario Sanz (2) y Dani Pinto (2) (Lozano 71') (1).

Árbitro: Terrón Illescas (Granadino). Amonestó al local Diego; y a los visitantes Julio, Iraola y Javi Lozano. Expulsó al torrealbense Aranda (77') por doble amarilla.

Goles: 0-1 (75') Aranda; 1-1 (89') Pablo Oliveira.

Castilleja 2-2 Pozoblanco: Rescata un punto

El 'Casti' obtuvo premio final a su trabajo, entrega y fe y empató en el 91' un partido en el que fue a remolque muchos minutos. Tras una buena primera media hora pozoalbense, adelantándose en el 17', el 'Casti' tomó el mando. Pablo igualó, pero Juli, en propia puerta, hizo el 1-2. Christian, ya en el epílogo, empató.

Castilleja: Pedro (0), Nene (2), Vázquez (1), Juli (2) (Luismi 85') (2), Alfonso (2), José Antonio (1) (Jurado 71') (2), Emilio (1) (Plata 55') (2), Horrillo (1), Pablo (3) (Ramón 90') (s.c.), Guti (1) (Jorge 71') (2) y Ale Marín (0) (Christian 70') (2).

Pozoblanco: Ángel Arévalo (2), Fran Moreno (2), Alberto Fernández (2), Valentín (2) (Alexandro 89') (s.c.), Juanjo (1) (Carlos Moreno 65'), Elu (1) (Ángel García 55') (1), Domingo (2), Charaf (2) (Medina 55') (1), Vega (1) (Zara 55') (2), Iván (1) y Adriano (2) (Miguel Márquez 87') (s.c.).

Árbitro: Romero Llamas (Gaditano). Amonestó a los locales Juli y Christian; y a los visitantes Elu, Valentín, Vega y Domingo.

Goles: 0-1 (17') Iván; 1-1 (36') Pablo; 1-2 (66') Juli, en p.p.; 2-2 (91') Christian.

At. Onubense 1-0 Algabeño: Su falta de acierto le condena a la derrota

El Algabeño se vino de vacío, algo impensable según se desarrolló el partido. Con 38' jugando en superioridad numérica e, incluso, fallando un penalti, a los de Diego Tristán les condenó su falta de acierto.

Tras un primer aviso visitante abortado por Vichi, el filial blanquiazul se hizo con el control, emergiendo la figura de Manu Toro en varias ocasiones de peligro. Diego, Mimi y Jero Baena también la tuvieron. En el segundo acto, Abu fue expulsado en el 52' y Dani Casado falló un penalti. Fernando, en una contra, hizo el gol de la victoria local.

Atlético Onubense: Vichi (2), Ponce (2), Moi (1), Diego (2), Terán (1), Abu (1), Arias (2) (Fernando 52') (2), Asuero (3) (Iván 90') (s.c.), Diego Vargas (3), David Alfonso (3) (Marrufo 85') (s.c.), Carlos (3) (Revuelta 90') (s.c.).

Algabeño: Manu Toro (3), Contreras (2), Mimi (2) (Corriente 75') (0), Pino (2), Baena (2), Jorge (2), Dani Casado (1), Diego López (2) (Sergio 56') (0), Jero Baena (2), Pipi (2) (Rubén 83') (s.c.) y Matías (1).

Árbitro: Riveiro Zafra (Granadino). Expulsó por doble amarilla al blanquiazul Abu (52'). Amonestó a los locales Diego, Asuero y Fernando; y a los visitantes Contreras, Pino y Matías.

Gol: 1-0 (75') Fernando.

Incidencias: 100 espectadores.