Diego Román (Villafranco): "Veo posible luchar por el ascenso si firmamos algunos jugadores"

Antes de lo esperado, Diego Román, todo un clásico de los banquillos sevillanos, ha regresado a la primera escena. Tras una dilatada trayectoria en Tercera, acordó su salida del Cabecense el pasado ejercicio en el primer tercio de Liga.

"No contemplaba entrenar, además, en una categoría (Primera Andaluza) que hacía tiempo no lo hacía, pero el Villafranco me ha causado una gran impresión", declaró, relevando a José Manuel Fidalgo, anunciando el Villafranco el acuerdo con el ex del Gerena el pasado 30 de noviembre: "Nos sentamos y desde la primera hora la predisposición ha sido total. Hay un gran campo, contamos con un pequeño gimnasio, una afición fiel y el trato es magnífico".

Séptimo con 23 puntos, a cinco de los 'play off', el Villafranco suma un empate y una victoria con Román al mando, que no renuncia a luchar por el ascenso, pero con una condición: "Estoy ilusionado y contento. Veo posible luchar por ello, pero si se firman algunos jugadores que hemos hablado. Estamos teniendo muchas adversidades y la categoría es dura". Por ahora, han llegado el medio Martos, el punta Josué y el central zurdo Juanma.