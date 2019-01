El futuro del Écija está en el aire

El cuento 'chino' del presidente coreano del Écija se acabó. ESTADIO adelantó el pasado 24 de octubre los problemas de impagos de la plantilla y trabajadores. Por aquella fecha, Yung Gon Park apenas había abonado una cuarta parte de lo adeudado. Desde entonces, promesas vacías, una situación que se ha acabado este martes.

El presidente ecijano se encontraba reunido con trabajadores del club, cuando irrumpió en la reunión Migue García, segundo capitán azulino, tal y como señaló en declaraciones a Ser Andalucia Centro. "Todo ha sido una mentira. Hemos sido engañados desde el primer día. Jugadores y empleados", lamentaba el gran mediapunta ecijano.

El último plazo dado por el vestuario a Park fue el pasado lunes 7, precipitándose los acontecimientos. "Hemos estado cinco meses esperando enero porque, supuestamente, le abrían el 'chorro' para traer dinero y era mentira. Hemos sido engañados como niños pequeños. Desde que firmamos el contrato. No sé sus intenciones. No se me pasa por la cabeza, pero es cierto que hemos sido engañados desde el minuto uno. No hay proyecto ni nada", añadió Migue.

La única realidad a día de hoy es que el futuro del Écija es inquietante. Park reconoció una deuda cercana a 400.000 euros, una cifra que podría tratarse del presupuesto de la temporada completa. Se calcula que las nóminas de los jugadores podrían oscilar entre 35.000 y 40.000 euros mensuales, unas cifras que no llegarían a esos 400.000 a día de hoy, con la mayoría de los jugadores viviendo en pisos al cargo del club al ser de fuera, una deuda a la que habría que sumar las nóminas de los empleados.

La indignación con Yung Gon Park es enorme. "El Écija está ahora mismo en la cuerda floja", asegura Migue. La plantilla vuelve a tener hoy una reunión para tomar una decisión, aunque se prevé una desbandada salvo una solución de emergencia vía compra o llegada de un nuevo dueño. Por ello, el próximo partido ante el Ciudad de Lucena peligra.