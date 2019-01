Borrón y cuenta nueva en el Utrera

La primera jornada del año deparó el final de la racha del Utrera. El Utrera colíder del Grupo X había encadenado 18 jornadas sin conocer la derrota, de las mejores a nivel nacional, hasta la visita a Chapín para enfrentarse al Xerez Deportivo, cayendo con un 2-0.

Con esta derrota, el Utrera se queda en la segunda plaza, esperando recuperar los puntos perdidos este próximo domingo contra el Guadalcacín. En el Utrera se reconoce el mal encuentro disputado contra los xerecistas y realizan un propósito de enmienda a través de las redes sociales. "Nos arrebataron el liderato. Pero volveremos a luchar por él. Con vuestro apoyo TODO es posible. Os esperamos el domingo en el San Juan Bosco", manifestó el club utrerano vía Twitter, instando a su hinchada a que acuda en masa esta jornada en busca de tres puntos en un campeonato que esta temporada se presenta muy largo, un mensaje de unión en el que coincidió también Domingo Jarana, trigoleador hace dos jornadas frente al Cabecense: "Ahora tenemos que estar más unidos que nunca. Ahora es cuando tenemos que demostrar que somos una familia!! Vamos mi banda!!.".

El Utrera no jugó su mejor partido, pero poco se le puede achacar a un conjunto que no caía desde la jornada 4, una derrota que, además, supuso la primera a domicilio. El vestuario no puso paños calientes al marcador y se conjura de cara a la visita del Guadalcacín. "Nadie dijo que esto sería un camino de rosas, difícil lo que hemos conseguido hasta ahora y eso fue gracias al trabajo de todos, toca ponernos de nuevo el mono de trabajo y seguir como hasta ahora. Yo confío en mi equipo", escribió Enrique Carreño en su perfil de Twitter.

No fue el único que 'habló' en las RR.SS. Compañeros de vanguardia del utrerano como Javi Medina o Sergio Navarro se mostraron en consonancia con el excanterano sevillista. "No empezamos el año como queríamos, cura de humildad, a ponerse el mono de trabajo y a pensar en lo que viene. Siempre contigo", señaló Javi Medina, que finalizó su mensaje con un emoticono con un balón de fútbol. Sergio Navarro, al respecto, se mostró crítico con el encuentro realizado en Chapín, aunque prometió que continuarán dando 'guerra'. "Partido malo, donde el rival fue mejor . Mejorar muchas cosas de hoy y pensar en el domingo que tenemos otra final . Nadie dijo que fuera fácil y esta familia va a luchar hasta el final #vamosutrera", indicó el exatacante del Gerena y criado en los escalafones inferiores béticos.

Tras la última derrota, el Utrera queda segundo en la tabla, a tres puntos del líder (Cádiz B), y con un colchón de cinco puntos respecto al quinto.