El tiempo se le acaba al Écija

El Écija se encuentra en una contrarreloj, una carrera hacia la salvación de un club histórico que puede verse abocado al abismo por la pésima gestión de Yung Gon Park. Los jugadores ya dijeron basta y en una reunión mantenida ayer con el rector ecijano le dieron de plazo hasta hoy para hallar una solución. Ésta no es otra que buscar a un inversor interesado en adquirir la entidad azulina, para lo cual mantuvo ayer varios intentos, pero sin éxito por el momento.

Después de un primer encuentro frustrado en la mañana de ayer, la esperanza estaba puesta en una reunión por la noche. Se hablaba de un inversor sueco con vínculos familiares en Écija. Finalmente, según informó @EmilioJJimenezP, los contactos se produjeron vía telefónica. También surgió un interesado que ponía 150.000 euros y que se reunió con Park, que se negó a darle las cuentas. Por ahora, no hay solución, ya que Park, dentro de su despropósito, asegura ahora que la deuda no es de 400.000 euros, sino 480.000. Por lo tanto, en estas circunstancias, la desaparición sería un hecho. Queda conocer si Yung Gon Park guarda un último cartucho. De no vender el club, varios futbolistas han comunicado que se marcharán, ya que la actual situación es inasumible, sin olvidar el resto de la deuda que mantiene Park: empleados, alquiler de pisos, autobuses, comidas en restaurantes para los jugadores que viven en la localidad ecijana...

Por otro lado, dentro de las reuniones mantenidas ayer, la plantilla astigitana se vio con AFE. "El director de 2ªB y 3ª de #AFEFútbol, @saiz_antonio, y el delegado, @jorgeluque19, visitaron de nuevo a los futbolistas del @ecijabpe para interesarse por su situación, valorar soluciones y posibles decisiones a tomar. ¡Siempre con vosotros, compañeros! #UnidosSomosMásFuertes", puso el sindicato de futbolistas en su cuenta oficial. De esta forma, se avecina hoy un largo día en el que se buscan las últimas soluciones para evitar la desaparición del Écija Balompié.