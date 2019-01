El Sevilla Atlético cae en Ibiza y se mete en descenso

El Sevilla Atlético cayó en Can Misses ante un Ibiza inmerso en una buena dinámica que fue superior al filial sevillista. El equipo de Luci Martín realizó una primera mitad muy pobre en la que se puso por debajo en el marcador por culpa de un gol en propia puerta de Berrocal. El equipo de Andrés Palop pudo aumentar su renta en varias ocasiones antes del descanso pero no acertó ante la portería de Javi Díaz. En la segunda mitad los andaluces mejoraron su imagen y gozaron de ocasiones para lograr el empate pero finalmente llegó la sentencia de Javi Serra en favor del conjunto isleño. Finalmente derrota a domicilio que coloca al Sevilla Atlético en posiciones de descenso a la Tercera División.

La primera mitad tuvo un claro dominador en el campo. El Ibiza se puso el mono de trabajo y abarcó toda la posesión del balón. El Sevilla Atlético mantenía sus líneas arroparas, esperando su ocasión a través de un contragolpe. El equipo andaluz notó mucho la falta de participación en el juego de hombres como Pejiño o Curro, cuyas apariciones fueron muy intermitentes. Casas permanecía en la punta de lanza muy solitario y sin apenas entrar en juego. Cuando corría el primer cuarto de hora de partido Javi Serra pudo adelantar al equipo local con un disparo cruzado que interceptó Javi Díaz con una magistral parada. Poco después llegó el primer tanto del encuentro en una jugada desgraciada para los de Luci que acabó con el gol en propia puerta de Berrocal. Tras el gol encajado, los de Andrés Palop apretaron y gozaron de ocasiones para aumentar la renta antes del descanso, especialmente con un disparo de Chavero que volvió a parar el guardameta sevillista. Así se acabó el primer tiempo con un Sevilla Atlético inoperante.

El Sevilla Atlético mejoró mucho su imagen en el segundo acto. Los andaluces tomaron la iniciativa en la posesión del balón pero no fueron capaces de batir la portería defendida por Anacker. La entrada de Miguel Martín aportó mucha frescura al juego ofensivo del equipo hispalense que no encontró en ninguna de sus acometidas al delantero Casas. De nuevo, los andaluces echaron en falta a Bryan Gil en la delantera.

Los locales resistieron bien las embestidas del cuadro visitante y en una jugada aislada acabaron sentenciando el encuentro con un potente disparo de Javi Serra, el mejor del partido, pesadilla constante para la zaga del conjunto hispalense.

Con dos goles por debajo en el marcador el Sevilla Atlético ya no dispuso de reacción en su juego y los minutos pasaron sin que sucedieran muchas cosas que llevarse a la boca.

Derrota dura de un Sevilla Atlético que cae a los puestos de descenso y que deberá de mejorar su imagen si no quiere jugar la próxima temporada en la Tercera División española. En la próxima jornada el equipo sevillista jugará en su campo contra El Ejido 2012, un rival directo en la lucha por la salvación de la categoría.

UD Ibiza-Eivissa: Lucas Anacker (3); Fran Grima (2), Gonzalo (2), Luis Verdú (1) (Riverola,(1) min. 51), Núñez (2); Javi García (2), Iosu Villar (2), Chavero (2); Javi Serra (3), Rodado (2) (Herrera, (s.c) min. 89) y Cirio (1) (N´Dao, (s.c) min. 83).

Sevilla FC Atlético: Javier Díaz (3); Miguel García (2), Manu Sánchez (2), Berrocal (1), Vázquez (1); Genaro (1) (Mena, (1) min. 79), Juanpe (1) (Carballo, (2) min. 73); Pejiño (2) (Miguel Martín, (2) min. 57), Chris Ramos (2), Curro (2) y Casas (1).

GOLES: 1-0, Berrocal (min. 24) en propia puerta. 2-0, Javi Serra (min. 78).

ÁRBITRO: Díaz Escuero (murciano). Amonestó a Chavero, Riverola; Manu Sánchez, Genaro, Miguel García y Miguel Martín.

CAMPO: Can Misses, 2.000 espectadores.