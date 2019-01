Una primera vuelta que acaba con nota

UP Viso y Algabeño son dos de los conjuntos que luchan por el ascenso a Tercera.

Este fin de semana habrá nueva jornada en División de Honor, la primera de la segunda vuelta, ya que el pasado domingo dio por concluida la primera en el Grupo I de División de Honor, y lo hizo con buena nota para los siete conjuntos sevillanos. Con algunos matices, los hispalenses han realizado un buen papel en las primeras diecisiete jornadas del torneo. Grosso modo, todos los equipos, al menos en su mayoría, están cumpliendo los objetivos, a la espera de la segunda parte liguera.

Tres de los siete conjuntos están inmersos en la lucha por el ascenso. Incluso se mete un cuarto en la pelea, ya que el Alcalá, pese a la derrota en la última jornada, está a cinco puntos de Tercera división, por lo que la emoción está asegurada. Los cinco primeros clasificados están en este momento en un pañuelo de tres puntos, y de estas cinco escuadras tres son sevillanas: UP Viso (segundo), Algabeño (tercero) y Antoniano (cuarto). Y el citado Alcalá es sexto, con 28 puntos. A diferencia de la pasada temporada, lo que está quedando patente es que el 'premio gordo', el ascenso, está más repartido. Si hace un año Xerez Deportivo, Coria y Conil mandaban con mano de hierro, la 18/19 está ofreciendo una pugna atractiva por Tercera.

De matrícula de honor se puede calificar el año de la UP Viso. Cuarto en la 17/18, los de Javi Rojas están dando un paso adelante, como el Algabeño de Diego Tristán, que tras los apuros sufridos el año pasado, parece que éste puede ser el suyo. Un protagonismo en la competición que también está teniendo el Antoniano, cuyo mejor fichaje, sin duda, ha sido el de Francisco José Cordero Sánchez 'Rubio'. El entrenador lebrijano ha reflotado un equipo que la pasada Liga estuvo en tierra de nadie. Meritoria temporada también la del Alcalá, que tuvo que hacer un equipo nuevo en verano. Moldeado por David Campaña, al que ha relevado Martínez Gámez tras su dimisión, ha sorprendido por su propuesta y apuesta por la juventud.

A siete puntos, pero sin renunciar al ascenso, se encuentra un Castilleja del que se espera más regularidad en la segunda vuelta. Un San José de luces y sombras ha puesto un colchón con el descenso, así como el Torreblanca, la 'cenicienta' de la categoría que está cumpliendo con creces.



UP Viso: Temporada de diez, hasta la fecha, de los alcoreños

La UP Viso, después de su histórico cuarto puesto de la pasada temporada, se ha superado. Los de Javi Rojas son segundos en la clasificación, a un punto del líder, el Atlético Onubense, contra el que se verá esta jornada. Sobrio y eficaz, no obstante, la igualdad es máxima y el conjunto alcoreño está pendiente también de mantener el bloque de sus pesos pesados ante los cantos de sirena que le llegan.

Algabeño: El conjunto albiceleste, ahora sí, va de verdad

Diego Tristán se propuso hace varias temporadas situar a su Algabeño en Tercera. Ascendió de manera solvente a División de Honor y, si bien el pasado año certificó la permanencia en la última jornada, en éste ha acabado la primera vuelta a un punto del ascenso después de un inicio titubeante. Cuenta con dos de los jugadores más determinantes de la categoría, Pipi y Dani Casado.

Torreblanca: Ha demostrado que nunca se rinde

Loable y meritoria la temporada de un Torreblanca que partió como la 'cenicienta' de la categoría, pero que ha demostrado su gen competitivo. José Antonio Lara y sus jugadores saben y creen en lo que juegan. Una vez adaptado a la categoría, ha finalizado la primera vuelta a dos puntos del descenso. La lucha no ha finalizado, pero el 'Torre' dará guerra pese a tener uno de los presupuestos más bajos, si no, el que más.

San José: Reaccionó a tiempo a su inicio calamitoso

El San José puede ser la única decepción de los sevillanos. Había expectativas en verano de hacer algo más, pero los cañameros, al menos, han dejado el descenso a siete puntos después de un comienzo de Liga para olvidar. Cuatro puntos en las primeras ocho jornadas era el balance de un equipo de muchos altibajos y débil en defensa (1,82 goles en contra por partido).

Antoniano: Vuelta a los orígenes para hallar de nuevo el éxito

Rubio, otrora entrenador de los juveniles, se hizo cargo del primer equipo, una apuesta segura para muchos, como así ha quedado patente. Ha devuelto la identidad a un equipo con un denominador común: la cantera. El ADN lebrijano predomina en una escuadra que también se ha reforzado muy bien con jugadores como Adri o Brando. A un punto del ascenso, destaca su fortaleza en el Municipal de Lebrija.

Alcalá: Renovado de los pies a la cabeza, no renuncia a nada

El Alcalá fraguó un proyecto nuevo tras su descenso de Tercera. Llegó una empresa nueva para regir al club, permaneciendo la directiva, teniendo que formar una plantilla nueva. Pese al cambio radical, el conjunto panadero es un equipo con sello, con una clara apuesta por la juventud. David Campaña le dio forma y Martínez Gámez ha tomado el relevo tras la dimisión del primero. A cinco del ascenso, no renuncia a nada, pero con un plantel corto, antes tendrá que reforzarse.

Castilleja: Su falta de regularidad le ha alejado de la zona noble

Su último empate en el Felipe del Valle de San José le ha hecho acabar la primera vuelta a siete puntos, pero el Castilleja está obligado a luchar por el ascenso. Cuenta, sobre todo de centro del campo hacia arriba, con una plantilla notable, a la que le ha faltado regularidad. Sus 33 goles a favor constatan el potencial de un equipo que puede no haber dicho su última palabra. Manuel Luque, su técnico, otro aval.