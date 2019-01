Ceballos, seguro de la reacción del Coria

El Coria se encuentra en puestos de descenso. No en vano, no debería extrañar teniendo en cuenta que ha sumado siete de los últimos 39 puntos. Sin embargo, en esta ocasión, las estadísticas no reflejan toda la realidad. Al menos, para Alejandro Ceballos, entrenador de los corianos...

"No es normal que estemos abajo. Entiendo a la afición, que quiere ver ganar siempre a su equipo, pero el equipo está vivo. No lo digo yo, lo dicen los rivales. No fuimos inferiores ni a Los Barrios ni al Cádiz B. Todo lo contrario, y perdimos en los últimos minutos por dos acciones individuales desafortunadas", manifestó el aljarafeño, confiado en que pronto se revertirán los resultados: "El equipo va recuperando el dinamismo de comienzo de temporada. Ahora comienza un nuevo punto de partida. Nos quedamos muy mermados entre lesiones y la marcha de Samu y Dani Casado, pero ahora, salvo Serrano, hemos recuperado a todos los futbolistas. Y los fichajes han demostrado que suben el nivel de la plantilla. No es ningún consuelo. Afrontamos lo que hay, pero repito que estoy confiado en el trabajo de mis futbolistas".

Respecto a su futuro, al igual que el del equipo, se muestra tranquilo. "Tengo el respaldo del presidente (Manuel Romero) y no me voy a distraer", consideró.

Luis Sánchez no ficha

Por último, el defensa no se sumará a los ribereños por razones laborales. Sí el coriano Juanito y Rojas.