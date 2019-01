Resumen de la jornada 26 de los equipos sevillanos en Tercera División.

Utrera 1-0 Córdoba B: Álex Ortiz rescata los tres puntos

Jornada redonda la del Utrera que, además de sacar adelante un encuentro muy difícil, vio cómo sus rivales pincharon. Empató el líder, el Cádiz B, y perdió el Ceuta, que del tercer puesto pasa al cuarto. Con todo, el cuadro del San Juan Bosco permanece en la segunda plaza, a un punto del primer clasificado, y con ocho de colchón respecto al quinto (Betis Deportivo).

Sin embargo, como se esperaba, no fue un encuentro fácil para los utreranos. Se topó con un Córdoba B que si bien se ha descolgado de la lucha por los 'play off' (queda a seis puntos), demostró que se trata de un muy buen equipo. Jesús Marrero, técnico califal, dispuso un bloque muy trabajado que dominó los primeros cuarenta y cinco minutos. Dominio del filial en el primer acto, que desaprovechó, primero, una ocasión de Trabazo en el 14', y posteriormente una triple oportunidad en el 30', salvada por Toni, Ayala y, finalmente, por Álex Ortiz. Pablo Haro, antes del descanso, con un chut fuera, fue la única noticia positiva de los locales, que salieron con otros bríos tras el descanso.

Primeros veinte minutos notables del Utrera, que 'martilleó' por la banda derecha de Sergio Ortiz y Pablo Haro. Titi y Plusco avisaron, teniendo premio en el 60', con gol de Álex Ortiz tras remachar un córner peinado por Titi.

Luego, no sufrió el Utrera ante un Córdoba B que tuvo el balón, pero no inquietó.

Utrera: Ayala (2), Sergio Ortiz (2), Toni (1), Cachana (2), Titi (2), Pablo Haro (1) (Carreño 81') (1), Álex del Río (2), Javi Medina (1) (Marrufo 72') (1), Álex Ortiz (2), Sergio Navarro (2) (David Segura 62') (1) y Plusco (1).

Córdoba B: Alberto (1), Jordi Méndez (2), Fran Ávila (2), Arnau (1), Álex García (1), Abraham (2), Sarmiento (1) (Marco Rosa 64') (1), Armengol (1), Carracedo (s.c.) (Cano 27' (1), Amaya 64') (2), Moyano (1) y Trabazo (2).

Árbitro: Vaca Núñez, Alberto (Gaditano). Amonestó a los locales Javi Medina y Sergi Navarro; y al visitante Fran Ávila.

Gol: 1-0 (60') Álex Ortiz.

Incidencias: 500 espectadores.

Cabecense 1-1 Xerez Deportivo: De merecer el triunfo, a salvar Iván Casas el punto

El Cabecense sumó un meritorio punto que si bien de cara a la tabla le sirve de poco (está a doce de la salvación), sí vale para asentar el trabajo de su nuevo míster, Fran García, ante uno de los gallitos, el Xerez Deportivo, que se marchó al descanso con 0-1 en el único error local. En el segundo acto, muy buena media hora rojinegra, que empató e, incluso, mereció más, pero tras el 1-1 dio un paso atrás e Iván salvó el punto.

Cabecense: Iván Casas (3), Alvi (3), Juanan (s.c.) (Salas 15' (2), Lolo 78') (2), Bucarat (2), Galán (3), Schuster (2), Iliass (1) (Pepelu 63') (3), Juan Guerra (2), Roberto (2), Jesús Mari (2) y Francis (2).

Xerez Deportivo: Juan Flere (2), Padilla (2), Rodri (2), Joaqui (2), Juan Gómez (2), Adri Rodríguez (2), Álex Colorado (1), Jorge Herrero (1) (Antonio Jesús 75') (1), Bello (1), Khalok (1) (Heredia 65') (1) y Tamayo (2) (Adrián Gallardo 66') (1).

Árbitro: Sánchez Carreras (Cordobés). Amonestaron a los locales Iliass, Bucarat, Jesús Mari y Francis; y a los visitantes Colorado, Juan Flere, Khalok y Padilla.

Goles: 0-1 (26') Tamayo; 1-1 (70') Alvi.

Incidencias: 600 espectadores, 400 de ellos xerecistas.

Gerena 3-1 Coria: Sabe hurgar en la herida ribereña

El Gerena tomó impulso frente a un Coria que queda muy tocado. Los locales, tras cuatro semanas sin vencer, doblegaron a un cuadro ribereño que se marchó perdiendo al descanso (1-0) pese a tener las mejores ocasiones. Ya en el segundo acto, el anfitrión se hizo merecedor de los tres puntos.

Había habido conjura durante la semana en el Coria, que encadenó ayer su duodécimo encuentro sin vencer. Los amarillos realizaron una presión alta a la salida de balón gerenense, aprovechando la velocidad de Keita y renunciando a la creación en la medular, llegando así dos aproximaciones de peligro, la primera de Gonzalo (8'), que cruzó demasiado, y diez después, Marco despejó como pudo un remate de Pavón (18').

El Gerena no inquietaba, pero sí tejía en el centro del campo, moviendo el balón con paciencia, obteniendo premio en el 23': Teté supo aguantar el esférico para abrir a Juanjo, cuyo centro cruzó de cabeza Mario para hacer el 1-0. Era la primera vez que llegaba con peligro un Gerena que vio como Tore estrelló en la madera una falta lateral (32'). Pese al varapalo del 1-0, el Coria no mereció irse perdiendo al descanso. Al menos, en cuanto a ocasiones, fallando Gonzalo (40') y Keita (46') dos mano a mano.

El segundo tiempo fue otra historia. El Coria dio vida a un Gerena que 'mató' el derbi con dos goles de Jesús Vega y el 3-1 de Gonzalo sólo maquilló el marcador.

Gerena: Marco (1), Barrio (2) (Manolete 84') (1), Juanma (1), Cristian (2), Tore (3), Checa (1), Juanjo (2), Relaño (2), Jesús Vega (3) (Álex 91') (s.c.), Mario (3) y Teté (2) (Gordo 90') (s.c.).

Coria: Isco (1), Mario (2), Redondo (1) (Pedro Chacón 69') (1), Maristany (1), Rojas (1), Jojo (1) (Pedro Jiménez 67') (1), Pavón (1), Chapi (1) (Isra 84') (1), Gonzalo (1), Keita (2) y Migue Sánchez (1).

Árbitro: Vázquez Herrera (Gaditano). Amonestó a los locales Barrio, Relaño y Teté; y a los visitantes Chapi, Rojas, Redondo, Gonzalo, Pedro Chacón e Isra.

Goles: 1-0 (23') Mario; 2-0 (61') Jesús Vega; 3-0 (65') Jesús Vega; 3-1 (77') Gonzalo.

Incidencias: 350 espectadores.

Lebrijana 1-0 Ceuta: Ranchero firma la cuarta seguida

La Lebrijana encadenó su cuarta victoria ante un Ceuta que pasa por ser uno de los mejores equipos de la categoría. En un encuentro intenso, pero poco vistoso, que afrontó con importantes bajas (Panadero, Robe, Copero), los albicelestes sumaron los tres puntos gracias a un golazo de Ranchero y un gran trabajo colectivo y a una inspirada actuación de Manu López.

El primer tiempo resultó deslucido, con muchas interrupciones y sin acercamientos a las dos porterías. Tras el descanso, comenzó el recital de Manu López. Salvó ante Camps y Ranchero respondió, anotando en el 66' un golazo de chilena.

En el tramo final, el Ceuta forzó la maquina y el meta albiceleste salvó tres claras ocasiones caballas (Camps en el 84', Víctor en el 86' e Ismael en el 91'). Y en el 94', zurdazo de Víctor a la madera.

Lebrijana: Manu López (3); Juanma (2), Benítez (2), Juande (2), José Mari (3), Alain (2), Lúa (1) (Fran 89') (1), José Carlos (2) (Sánchez 83') (1), Ranchero (3) (Juan Benítez 79') (1), Sosa (2) y Raúl Cabrera (1).

Ceuta: Iván (2); Segura (1) (Ismael 69'), Jalid (1), Víctor (2), Zakarias (2) (Jony 75') (1), Sufian (1), Polaco (1) (Borja Romero 65') (1), Migue García (1), David Camps (1), David Castro (2) y Chakir (2).

Árbitro: Pérez Guerrero (Cordobés). Amonestó a los locales Raúl Cabrera y Sosa; y a los visitantes David Camps, Chakir, Zakarias, David Castro y Jalid.

Gol: 1-0 (66') Ranchero

Sevilla C 1-2 Ciudad Lucena: Continúa sin levantar cabeza

A pesar de que tuvo el control del partido, el Sevilla C sufrió un duro revés ante un efectivo Ciudad de Lucena, rival directo en la zona baja, y acumula su quinta fecha consecutiva sin conocer la victoria. En el minuto veinte y cinco, Mario adelantó a los cordobeses con un disparo desde la frontal que entró por la escuadra derecha de Jona. Solo doce después, Diego Vargas anotó su primer gol con la casaca blanquirroja para igualar la contienda. El ariete aprovechó una jugada por la diestra de Juan Delgado, que ganó la línea de fondo y asistió al ex del Atlético Onubense. Tras el asueto, Torralbo recogió el rechace a un tiro de Germán para llevar los tres puntos a Lucena.

Sevilla C: Jona (1), Simo (1), José Espinar (2), Juan Delgado (2), Núñez (1), Eloy (1), David García (1) (Luis García 70') (1), David Rodríguez (1), Álvaro (2) (Pliego 83') (s.c.), Buben (1) (Mamadou 51') (1) y Diego Vargas (2).

Ciudad de Lucena: Sillero (2), Carmona (3), Núñez (3), Curro Pérez (3), Germán (3), Ale Rivero (3), Torralbo (2) (Cabana 72') (2), Mario (3), Iván Henares (3), Roldán (2) (León 66') (2) y Marwan (2) (Erik 86') (s.c.).

Árbitro: Díaz Lorente, gaditano. Amonestó al míster sevillista Paco Peña, así como a los locales Eloy y Núñez y a los visitantes Mario, Carmona, Curro Pérez y Diego Caro.

Goles: 0-1 (25') Mario; 1-1 (37') Diego Vargas; 1-2 (56') Torralbo.

Incidencias: Media entrada en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

Los Barrios 2-1 Betis Deportivo: El filial despierta demasiado tarde

El Betis Deportivo regresó de vacío del Polideportivo San Rafael de Los Barrios en un choque donde los verdiblancos tiraron la primera parte y, aunque marcaron nada más comenzar la segunda, no sacaron luego más rédito a su dominio y se quedan a tres puntos de la cuarta plaza. Los barreños, con la espina clavada del 7-0 de la ida (que supuso la salida del entonces entrenador, David Guti), aprovecharon sendos zarpazos para dormir terceros, a cuatro del líder (entonces, los gualdiverdes eran decimonovenos, con sólo tres unidades).

Tras los primeros compases de tanteo, donde no hubo un dominador claro, llegó el 1-0: un centro de Mario desde la izquierda no lo remató nadie, pero el balón llegó a la derecha a Sergio Iglesias, completamente solo, que, dentro del área, puso la bola atrás para que Gonzalo Almenara no perdonase. Diego González se anticipó a Almenara, que se disponía a hacer el segundo a puerta vacía en el 42, pero Tellado no pudo hacer lo propio en la siguiente acción, cuando Álex Guti se zafó de Carlos Marín y marcó.

Con dos cambios en el descanso, los de José Juan recortaron distancias enseguida: falta de Abreu que nadie remacha ni despeja y que se cuela en la red. Después, dominio sin premio.

Los Barrios: David Zamora (1), Sergio Iglesias (1), Álex Vázquez (1), Paco Borrego (2), Bonaque (2), Juanma (1), Gonzalo Almenara (2), Mario Pérez (1) (Miki 83') (s.c.), Goma (1) (Gustavo 89') (s.c.), Álex Guti (1) (Dani Hedrera 64) (1) y Alan (1).

Betis Deportivo: Carlos Marín (1), Simón (1), Calderón (2), Edgar (1), Diego González (1) (Miguel Rodriguez 76') (s.c.), Paul (2), Tellado (1) (Rober 46') (1), Abreu (2), Nané (1), Rodrigo (1) y José Irizo (1) (Nieto 46') (1).

Árbitro: Gutiérrez Pérez (malagueño). Amarillas al local Alan, y a los visitantes Paul y Nané.

Goles: 1-0 (11') Gonzalo Almenara; 2-0 (43') Álex Guti. 2-1 (48') Abreu.

Incidencias: 500 personas en el San Rafael.

Écija-Puente Genil: el partido se ha aplazado hasta el próximo miércoles 30 a las 20:00 horas.