Marc Domínguez loa el carácter del Écija

Marc Domínguez ha tomado las riendas deportivas del Écija. El hasta ahora responsable de la cantera ha asumido la dirección del primer equipo, además de involucrarse en la búsqueda de la nueva plantilla realizada de forma apresurada la semana pasada.

Sin embargo, su situación no está clara. El preparador catalán, al igual que el resto de los empleados, sufre los impagos de la entidad. Por apego al club se ha hecho cargo del primer equipo, pero de forma provisional, a la espera de que la entidad pueda solucionar su situación. La precaria situación económica del Écija hace que desde el club le manifiesten que no puede ofrecerle nada porque no hay garantías. No obstante, en esta semana confía en arreglar el asunto para bien o para mal.

En el plano deportivo, Marc Domínguez destacó, pese a la derrota (1-0), la entrega del Écija ante el Betis Deportivo: "El equipo trabaja, tiene carácter, se exige. Debemos estar contentos por las sensaciones".