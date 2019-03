Primeras novias del 'pichichi' del Castilleja Pablo García

El Castilleja no renuncia al ascenso, como atestiguan las tres últimas victorias logradas por los blanquiazules. Pese a ello, octavo, se encuentra a cuatro puntos, una lucha por alcanzar la zona noble en la que a buen seguro tendrá mucho que decir Pablo García.

El de Benacazón fue uno de os fichajes del pasado verano, una apuesta que le ha salido ganadora al Castilleja, como atestiguan sus 17 goles, dos de penalti, una cifra que le convierte en el máximo realizador del Grupo I de División Honor.

Su temporada no está pasando desapercibida. Ya el pasado mercado invernal, como informó este diario, la Llagostera se interesó por el aljarafeño, aunque el 'Casti' no le dejó salir. No obstante, su gran año está haciendo que se multipliquen sus novias.

De hecho, equipos de Primera y Segunda como el Valladolid, Cádiz y Málaga le están siguiendo de cara a la posibilidad de incorporarlo a sus filiales al joven atacante de 21 años, un interés que no extraña a Manuel Luque, entrenador del Castilleja: "Ha ido de menos a más. Es un jugador que se entrega al cien por cien; siempre quiere jugar, pese a hacerlo a veces con molestias. Tiene velocidad, juego de espalda, va bien de cabeza... Y quiere aprender. Puede jugar en la banda, aunque le gusta hacerlo arriba. Tiene cualidades para estar más arriba".