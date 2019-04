Con la 'bendición' de Enric Gallego

En el actual fútbol de los millones de la televisión y de los jugosos contratos publicitarios y de patrocinio, esta temporada está habiendo sitio para secundarios de oro. Luis Enrique le dio la alternativa en su última convocatoria a Jaime Mata, todo un currante del fútbol, un caso parecido al de Enric Gallego, que ha llenado páginas.

El actual delantero del Huesca se ha convertido en ejemplo para aquellos futbolistas que sueñan con llegar a la elite, demostrando que si vales, la oportunidad llega. Así se lo transmitió el actual delantero del Huesca, que ha pasado de Segunda B a Primera en apenas año y medio, a Dani Sales, mediocentro sevillano de 20 años que tras salir de la cantera del Betis lucha por su sueño.

"La ilusión jamás la pierdo. Si no, no me habría ido a Tarragona primero, y ahora, a El Ejido", manifestó el jugador de Mairena del Aljarafe. Tras cumplir con éxito sus etapas de formación en cadetes y juveniles en el Betis, apostó la pasada temporada por marcharse a la Pobla de Mafumet (filial del Nàstic), aunque un relevo de entrenador le hizo cambiar de aires. "El Betis me daba la opción de hacer la pretemporada con el Betis Deportivo, pero entendía que la apuesta por mí no era fuerte y decidí irme. Al principio, bien, el entrenador (Rodri) contaba conmigo, pero hubo un cambio en el banquillo (llegó Pavón, actual míster del Cádiz B), y dejó de contar", recordó el aljarafeño, que no dudó en aceptar el interés que le llegó de El Ejido 2012: "La propuesta era muy interesante. Iba a tener ficha del filial, pero a todos los efectos iba a ser jugador de primer equipo. Tenía la oportunidad de jugar en Segunda B, y no lo dudé".

El exbético cumplió su objetivo, debutando el 10 de marzo del pasado año en la Categoría de Bronce, enfrentándose a un Extremadura en el que ya brillaba Enric Gallego. "Salí en la segunda parte (jugó 23') y coincidí en mi estreno con él. Estuvimos un rato hablando al acabar y me dijo que no abandonara mi sueño. Me habló de que, después de muchos años, se encontraba jugando en un equipo con aspiraciones y con un buen contrato. Y luego, mira donde ha llegado. Sin duda, es un ejemplo en el que debemos fijarnos todos", consideró.

Por ahora, Dani Sales entrena con El Ejido 2012, aunque no está disfrutando de muchas oportunidades. "La marcha del equipo no está siendo buena y han tirado de veteranía. Juego también con el filial (Béjar), aunque mi mente está en el primer equipo", señaló el mediocentro, que finaliza contrato, y ya cuenta con algún conjunto interesado.