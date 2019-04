David Rocha llega a su madurez

Un gol que valió un triunfo vital y sirvió para poner en el foco del fútbol sevillano a David Rocha Fernández (Sevilla, 16/11/1997). El lateral izquierdo se convirtió en el héroe del Cerro en el Alameda, feudo del Morón, donde el hispalense anotó su primer tanto con la casaca capitalina. "Fue increíble, lo viví con mucha euforia. Imagínese, marcar ante el Morón y en el 90' el gol que le da la victoria a tu equipo... Teníamos que ganar sí o sí para mantener nuestras opciones", narra el protagonista de una victoria que mantiene con vida en la pelea por el 'play off' al Cerro.

Tras pasar por los escalafones inferiores del Alcosa y el Nervión, David Rocha completó su formación en el Juvenil de División de Honor del Sevilla Este para, en ese final de curso (15/16), debutar en sénior con La Barrera. "Al principio, se nota el salto de categoría en cuanto a intensidad y experiencia, aunque es cierto que me adapté bastante bien", recuerda el zaguero. Al curso siguiente, en su primer año como amateur, el lateral zurdo se estrenó en División de Honor con el Lora, que terminó descendiendo: "Me quedo con la experiencia que acumulé. Llegué en una situación muy compleja, era difícil de revertir".

Tras un paso fugaz por el San José, donde Dioni Arroyo no le otorgó un rol importante en el equipo cañamero, Rocha regresó al Lora de la mano de Jurado en un momento complicado. Los blanquirrojos se encontraban en puestos de descenso a Segunda Andaluza. "Me quedo con el buen trato de la gente del pueblo. En La Barrera me pasó exactamente igual. Te sientes como uno más de allí", relata.

Después de los mencionados vaivenes, David Rocha ha encontrado su sitio en el Cerro. Su tanto, anecdótico al no destacar por dicha faceta, refleja la gran temporada del defensa. Bajo la confianza de Nene, el zurdo ha sido titular en 30 de los 31 partidos que ha disputado su equipo: "En cuanto a continuidad, es mi mejor año desde que soy sénior".

Sin duda, es la temporada en la que David Rocha ha alcanzado su madurez futbolística. "Me noto muy hecho a la categoría. He adquirido la experiencia necesaria para saber qué hacer en determinados momentos. Todo me resulta más fácil", afirma el carrilero, quien tiene clara la clave de la mejoría experimentada por el Cerro en la segunda vuelta: "Al equipo le faltaba hacerse como tal, adaptarse a la competición". Una recuperación que ha metido a los hispalenses en la lucha por el 'play off': "Mientras existan opciones, vamos a pelearlo. Vamos a ir a hacer nueve de nueve".