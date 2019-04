La tensión se vive en los banquillos de Tercera

Sólo hay que ver las expulsiones de la última jornada para apreciar la tensión con la que se vive este tramo decisivo de la temporada. A falta de cuatro jornadas, con ocho equipos peleando por las cuatro primeras plazas y otros ocho intentando no ocupar los dos puestos de descenso que aún quedan por asignar, es obvio decir que cada partido es una final. Unas finales que se viven especialmente en los banquillos. Hasta siete integrantes de éstos han sido castigados con dos semanas de suspensión, entre ellos, el segundo del Coria, Fernando Japón. No será la única ausencia que lamente Zúñiga en su visita a Puente Genil, en un partido que podría darle media salvación, pues pierde a dos de sus piezas claves: David Feito y Jojo. Aunque su rival tampoco tendrá a Nacho.

También contará con bajas (Juanma y Lua) la Lebrijana en su no menos importante visita a Los Barrios, que no contará, a su vez, con Almenara. Pero para trascendental el duelo que en Lepe dirimen San Roque y Sevilla C, los dos clubes que ahora ocupan las dos últimas plazas de descenso, con los leperos Nico Gaitán y Lucas Correa ausentes. O el del Betis Deportivo ante un Ciudad de Lucena que llega sin Mario.