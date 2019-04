Resumen de la jornada en Tercera división

Incidencias: Unas 600 personas se dieron cita en la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla.

Ceuta 1-0 Utrera: Se complica el liderato

El Utrera ha agudizado su crisis de resultados (cuatro derrotas en las últimas cinco jornadas) al caer por 1-0 contra el Ceuta en el Alfonso Murube. Los de Jesús Galván no han tenido capacidad de reacción en un partido que se les puso cuesta arriba con el gol de Migue García en el 20'. El equipo caballa defendió con orden y eficacia ante un Utrera carente de peligro, que no supo aprovechar la inferioridad numérica de los locales, con diez desde el 72' por la expulsión de Jaime.



Else adelantó en el 20' tras una pared entrecon envío del extremo al área chica, dondeempujó el balón al fondo de la meta de. El equipo dedio un paso atrás ante un Utrera voluntarioso, pero incapaz de hacer daño al rival. Tras el descanso, la tónica no varió. El, a pesar de jugar con uno más en el tramo final, no estuvo lúcido ni fino y los caballas amarraron la victoria.

Ficha técnica:



Ceuta: Fermín García (1); Segura (2), Jalid (2), Jaime (1), Víctor (2), Prieto (1) (Dani Guerrero 62') (1), David Castro (1), Willy (1) (Ismael Maruja 70') (1), Sufian (1), Migue García (1) y Chakir (2) (Williams 76') (1).



Utrera: Ayala (1); Sergio Ortiz (1), Toni (1), Cachana (1) (Titi 79') (1), Marrufo (1), Jairo Caballero (1) (Kiki Padilla 56') (1), Pablo Haro (1), Álex del Río (1), Javi Medina (1), Plusco (1) y David Segura (1) (Carreño 66') (1).



Árbitro: Muñoz Arjona, granadino. Expulsó por doble amarilla al caballa Jaime (72'). Amonestó a los locales Chakir y Fermín; así como a los visitantes Cachana, Marrufo, Sergio Ortiz y Kiki.



Gol: 1-0 (20') Migue García.



Incidencias: Unos 1.000 espectadores.