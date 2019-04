El Paradas sale de la zona roja

Con su victoria ante el Osuna (3-0), la Rociera asegura la segunda plaza; los ursaonenses salen de los puestos de 'play off'.

Sin duda, la noticia de la trigésima segunda jornada de Primera Andaluza la protagoniza el Paradas: el cuadro albivioleta abandona la zona de descenso tras 29 fechas hospedado en dichas plazas. El triunfo ante la Estrella San Agustín (1-3) confirma la reacción de los hombres de José Manuel Jurado, que han sumado 19 de los últimos 21 puntos. Así, a falta de dos jornadas, el Paradas depende de sí mismo para lograr la salvación, algo impensable al finalizar la fecha 25, cuando los albivioletas se encontraban a diez unidades de la permanencia.

El Coronil es el otro gran triunfador de la jornada. En un partido lleno de alternativas, los hombres de Raúl Hernández derrotaron a Los Palacios (3-2), que entra en descenso. Junto a los rojillos, ingresa en la zona roja el Camino Viejo, que cayó con estrépito en su visita al Cerro.

El Pedrera, derrotado por el Lora (1-2), y el Mairena, que logró un valioso empate ante el Morón (1-1), completan el pelotón de equipos que pelearán en las últimas dos fechas por evitar el descenso.

En la lucha por el 'play off', el Villafranco recupera la cuarta plaza tras golear al Demo y aprovechar el pinchazo del Osuna ante la Rociera, que asegura la segunda plaza. Un punto por detrás de los aurinegros se encuentra el Bellavista, cuadro que consiguió una remontada 'in extremis' frente al Camas (4-3) para mantenerse en una pelea en la que sigue vivo el increíble Cerro. El cuadro de Nene acumula nueve fechas sin caer. Por su parte, el Morón, con cinco de margen, aún no ha confirmado su plaza.

Lo mejor: La locura vivida en el feudo del Bellavista

Con siete goles y una remontada por cada bando, Bellavista y Camas protagonizaron el partidazo. Dos tantos en el 87' y el 89' certificaron el triunfo local.

Lo peor: La mala dinámica de la Estrella

El conjunto panadero acumula tres derrotas en los últimos cuatro partidos y, salvo milagro, dice adiós a los 'play-pff', a cinco puntos cuando restan seis.

Ojo a...: Al duelo entre el Pedrera y Los Palacios

En la apretada pelea por la salvación, el partido entre el Pedrera, dos por encima del descenso, y Los Palacios, en la zona roja, se antoja vital.

Estrella: Chema, con un doblete, impulsa al Paradas

En el Ciudad de Alcalá, el Paradas logró su sexto triunfo en los últimos siete partidos para confirmar su espectacular remontada. En la victoria ante la Estrella, Chema se convirtió en el protagonista de los albivioletas con un doblete. Así, el atacante suma tres goles en cinco duelos.