Amores de verano para Yeray Moreno

Dicen los expertos que es el estival un periodo propenso para encontrar pareja, y el fútbol no escapa a esa idea. Si no, que le pregunten a Yeray Moreno, a quien no le faltan pretendientes... hablando de balompié, claro está.

A la puerta del entregado y talentoso mediocentro alcalareño han llamado varios equipos, demostrando que no han pasado por alto la buena temporada realizada en la 18/19 con la camiseta del Alcalá.

De Segunda B hay contactos con Real Murcia y Yeclano, ambos pertenecientes al Grupo IV. Sin duda, interesantes opciones para un futbolista que la pasada campaña participó en 31 partidos (29 como titular), sumando dos goles y ocho asistencias.

Pero no sólo en la Categoría de Bronce del fútbol español han puesto sus ojos en Yeray, también conjuntos de Tercera división. De la Región de Murcia maneja ofertas del Totana y del Mar Menor, y otra del Unión Puerto de Tenerife. Además, dos escuadras del Grupo X también han preguntado por él.

En definitiva, propuestas más que interesantes para un jugador que pasó por la prolífica cantera del Nervión y que también ha jugado en el Mairena.

En el Alcalá completó el año pasado su segunda temporada, siendo indiscutible tanto para David Campaña como para Federico Martínez Gámez. El salto que dé será determinante en la carrera de este joven futbolista sevillano.