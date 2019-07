Josemi pide sitio en 'su' Utrera

El Utrera disputó el pasado jueves ante el Tinte de Utrera su primer partido de preparación. El resultado, 8-1, es lo de menos, aunque sí sirvió para apuntar uno de los primeros nombres del verano: José Miguel Santos Marín 'Josemi'.

"Siempre me han preguntado acerca de la posibilidad de salir para seguir mi carrera, pero siempre respondo lo mismo. No me hace falta, el mejor escaparate es el Utrera. Tengo la suerte de estar en un momento del club que pasa por una época bonita", declaró el canterano, de 20 años, autor de cuatro goles en el citado amistoso y que la próxima temporada será jugador del primer equipo a todos los efectos.

Criado en el San Juan Bosco, comenzó de central de niño, pero Francis Montoya, actual entrenador del Atlético Dos Hermanas, lo situó de delantero en benjamines. Desde entonces, se le han caído los goles... "No es la primera vez que marco cuatro. Por suerte, siempre he visto puerta. En infantiles y cadetes lo logré varias veces; recuerdo una vez al Xerez. Y ya en sénior, en el filial, marqué trece goles en tres jornadas (cinco, cuatro y cuatro)", señaló Josemi, que en su último año juvenil jugó en el Sevilla Este, regresó al Utrera Atlético a la campaña siguiente y el pasado verano, tras realizar la pretemporada con el primer equipo, siguió en el filial, marcando 23 goles en el Grupo II de Segunda Andaluza.

Su rendimiento le ha valido para que este verano le llamaran muchos equipos (Estrella, Mairena, Atléticos Dos Hermanas...), pero Josemi renovó por dos temporadas al transmitirle el club su confianza. Delantero centro de referencia, con buen juego de espalda (mide 1,90 m) y de gran remate, dio un recital ante el Tinte de Utrera, demostrando estar capacitado para hacer mucho ruido.