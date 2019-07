Gómez Mariscal (Écija): "Yo me caigo y me sé levantar"

La incertidumbre se cierne sobre el Écija Balompié. Al menos, desde fuera, porque en el seno de la entidad de San Pablo están tranquilos ante las denuncias por impagos y que ello lleve a no competir en Tercera el próximo curso.

"Esperamos dejar todo cerrado en la primera quincena de agosto, nos dieron de plazo hasta el día 5. Creo que no va a haber ningún problema", explicó Ángel Gómez Mariscal, propietario de la entidad de la ciudad de las torres, que admitió en los micrófonos de la 'Cadena SER' haberse contraído "un poco más de deuda en los últimos días", algo que se "temía": "Pero vamos a tirar para adelante como sea".

Se ha empeñado el empresario aragonés en solucionar los problemas del Écija, y ello, a pesar de las trabas que, según él, está encontrando en la propia localidad. "Sabemos que tenemos gente en contra en la ciudad, que está poniendo zancadillas, pero yo voy a seguir adelante. Hay gente que parece que tiene ganas de que desaparezca el Écija. Yo he venido a trabajar, a sacar al Écija de la situación que estaba y a ponerlo en la mayor categoría posible. Yo me caigo y me sé levantar", dijo de forma contundente Gómez Mariscal, contento porque los abonos vayan "mejor de lo que esperaba", y reconociendo que entrenar en el polideportivo por la remodelación en San Pablo "está siendo un inconveniente".

En cuanto al equipo, le quitó hierro a la derrota sufrida ante el Betis Deportivo y declaró que "faltan una o dos incorporaciones", que los descartes definitivos se darán esta semana, y se mostró esperanzado con la plantilla: "Se está haciendo un equipo competitivo y hay que darle margen de confianza". Y, respecto al técnico Javier Castaño, lo defendió: "Hay que tenerle respeto y esperar resultados".