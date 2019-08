El Écija continúa 'bloqueado'

Andan muy molestos en el Écija con las informaciones que rodean al club en las últimas semanas, centradas en su mayoría en aspectos extradeportivos. Bajo la dirección técnica de Javi Castaño, el conjunto ecijano se prepara para un inicio de Liga que, aunque le pese al club de San Pablo, está en el aire en este momento.

De nuevo, los problemas económicos no abandonan al equipo astigitano. Las denuncias (veinte) por impagos a la plantilla de la pasada campaña, interpuestas en la AFE, es una cuestión clave que en este momento sigue sin solución. Hay que recordar que pese a los jugadores anunciados y apalabrados, de no hallar una solución a esta cuestión, no podrán ser inscritos y, por lo tanto, competir.

El pasado lunes hubo buenas noticias, ya que Ángel Gómez Mariscal, presidente ecijano, trasladó a la AFE haber realizado la transferencia para el primer pago según el calendario de pagos pactado (50 por ciento). Sin embargo, según fuentes consultadas por la AFE, el organismo no sólo no tuvo el ingreso realizado, sino que ni siquiera aportó un justificante de la transferencia.

No hay una decisión definitiva al respecto, aunque el calendario de pagos consensuado entre club, AFE y jugadores, incluso, podría romperse si hoy, a las 16:00 h, no está ingresado el dinero o un justificante de pago.