Resumen de la jornada 3 para los equipos sevillanos de Tercera

Coria 4-2 Pozoblanco: Con confianza y suficiencia

El Coria venció por 4-2 al Pozoblanco en un duelo en el que mostró su gran potencial ofensivo a la vez que dejó dudas por un exceso de confianza que casi hace que el cuadro cordobés sacara algo positivo del Guadalquivir.

El 1-0 llegó pronto después de que David Feito, de chilena, batiera a Gonzalo. Rápido igualó Zara, que aprovechó una salida en falso de Isco. Antes del asueto, vendaval coriano con dos goles de Pablo. El primero de cabezazo tras centro de Rafa Toro, el mejor ayer, y otro tras centro de Dani Romero. En la reanudación apretó el Pozoblanco con gol de Santacruz, tras error de Chapi, y pudo empatar luego, pero Juanito sentenció.

Ficha técnica:

Coria: Isco, Alvi, David Feito, Álex Serrano, Tore, Rojas, Rafa Toro (Diego Romero 82'), Joselito (Chapi 51'), Pablo, Juanito y Dani Romero (Juan Gómez 62').

Pozoblanco: Gonzalo, Ángel García, Iván Sánchez (David García 82'), Zara, Valentín (David Reyes 80'), León, Curro Pérez, Antonio Lucena, Juanje, Adriano (Charaf 58') y Santacruz.

Árbitro: Sevillano Marín (gaditano). Amonestó a los locales Joselito y Serrano; y a los visitantes Juanje, Santacruz y Curro Pérez.

Goles: 1-0 (3') David Feito; 1-1 (12') Zara; 2-1 (33') Pablo; 3-1 (41') Pablo; 3-2 (69') Santacruz; 4-2 (80') Juanito.

Incidencias: Partido jugado en el Guadalquivir ante unos 700 espectadores.



Arcos 1-1 Lebrijana: Giráldez mantiene a la Balona en lo más alto

La Lebrijana rascó un punto en los minutos finales frente a un Arcos que terminó pagando cara su falta de efectividad. Los goles no llegaron hasta la segunda mitad, golpeando primero el cuadro gaditano (61') merced a un agarrón de Bugatto a Maqui cuando se disponía a desmarcarse para buscar el balón, lo que fue señalado por el colegiado como penalti. El propio Maqui se encargó de transformar la pena máxima. Y en el 84', un pase de la muerte desde la izquierda de Juan Benítez buscando a Giráldez, que enganchó el balón y no dudó en enviarlo a la red.

Ficha técnica:

Arcos: Lebrón, Alberto Fernández, José Antonio, Rosales, Joaqui, Alberto Duran, Ángel Romero (Javi Rodriguez 85'), Rafita (Álvaro Vega 75'), Dani Cadena, Roberto Barba (Pedro 91') y Maqui.

Lebrijana: Iván López, Orihuela, Raúl Cabrera, Andrés Pavón, Juande, Bugatto (Sergio Jiménez 69'), Lúa (Juan Benítez 69'), Juanca, Giráldez, Copero y Teté (Fran Jiménez 80').

Árbitro: Vázquez Hidalgo (onubense). Expulsó al arcense Alberto Durán (90', doble amarilla). Amonestó a los locales Rosales, Maqui, Alberto Fernández y Joaqui; y a los visitantes Raul cabrera, Teté y Juan Benítez.

Goles: 1-0 (61') Maqui, de penalti; 1-1 (84') Giráldez.

Incidencias: Partido jugado en el Antonio Barbadillo de Arcos de la Frontera.

Ciudad de Lucena 1-0 Gerena: Primera derrota rojinegra

El Gerena lamentó la primera derrota de la temporada, y lo hizo en Lucena, donde un solitario gol de Luismi le valió al equipo local para quedarse con los puntos.

Ficha técnica:

Ciudad de Lucena: Javi Cuenca, Sergi Valls, Pablo Gallardo, Germán, Zurdo, Toni Pérez, Erik (Caramelo 76'), Mario Ruiz, Luismi, Joselinho (Adrián Pavón 66') y Javi Henares (Nacho 81').

Gerena: Fermín, Santos, (Iván Álvarez 83'), Jorge Maristany, Víctor, Juanjo, Miguel, Vicente, Msiffut, David (Diego 74'), Iván y Palacios (Galán 78').

Árbitro: Vázquez Herrera (gaditano). Amonestó a los locales Javi Henares, Germán, Toni Pérez y Sergi Valls; y a los locales Vicente, Fermín, Juanjo e Iván Álvarez.

Gol: 1-0 (72') Luismi.

Incidencias: Partido jugado en el Ciudad de Lucena.

Antoniano 0-0 Rota: Faltó la guinda del gol

Buen partido del Antoniano ante un correoso Rota que, sin embargo, no se vio premiado por la escasa puntería de cara a la puerta defendida por Manu López.

Ficha técnica:

Antoniano: Andrés, Ezequiel, Mario, Kevin, Alberto, Juanfran, Brando, Juanjo (Branco 89'), Muñoz (Fran Ramírez 89'), Adrián (Javi 78') y Ranchero.

Rota: Manu López, Parada, Heredia (Ramón 60'), Orihuela (Roque 70'), Luis Lara (Adri 50'), Harana, Lebrón, Hedrera, Gasca, Ceballos y Lainez.

Árbitro: Pérez Candela (almeriense). Amonestó a los locales Alberto y Muñoz; y a los visitantes Lebrón, Ceballos y Adri.

Goles: No hubo.

Incidencias: Partido jugado en el Municipal de Lebrija.



Betis Deportivo 1-1 Utrera: El gol de Carreño frustra al filial

Un tanto de Carreño a cinco para el final permitió al Utrera sumar un punto en la ciudad deportiva del Betis. Caminaba el filial verdiblanco hacia su segundo triunfo de la temporada gracias al gol de Mizzian cuando apareció el delantero utrerano, que llevaba sólo dos minutos en el terreno de juego para sacarse un zapatazo descomunal que pegó en el larguero antes de cruzar la línea de gol.

El empate saca a los de Ruano de la zona noble de la clasificación al sumar los helipolitanos una victoria y dos empates en los primeros tres partidos ligueros. Los de Galván, por su parte, siguen sin conocer la victoria, pero se van con el buen sabor de boca de rescatar un empate en una plaza muy complicada.

Mizzian, que marcó su primer gol con el Betis Deportivo, fue lo más positivo del equipo local, que vio como se lesionaron Raúl y Robert. El Betis llevó el peso casi siempre, aunque tuvo momentos de desconexión en los que sufrió ante un Utrera bien plantado. Además, no fue capaz de cerrar el choque y eso acabó costándole dos puntos.

Ruano movió el once buscando nuevas alternativas y empezó el Betis gozando de acercamientos. El primero llegó cerca del 20' del primer acto, en un gran balón interior de Iván Navarro para Robert. El extremeño pisó la pelota en el área y sacó el centro. A Ayala se le escapó el balón, pero acabó despejando el cuadro rojillo.

En el 23' Mizzian ingresó en el terreno de juego por el lesionado Raúl. El ex de Melilla y Real Madrid tuvo su primera ocasión en el 26 en un cabezazo franco que envió al centro de la portería. Más atinado fue el disparo de Jairo para el Utrera. Lo probó desde muy lejos, pero su zurdazo iba camino de la escuadra cuando apareció la buena mano de Rebollo. La última ocasión del primer acto fue para Robert, que lo intentó de falta.

Tras el paso por el vestuario marcó el Betis Deportivo. Édgar, el central, salió de la cueva con una conducción larga, su pase tocó en un defensa y dejó solo a Mizzian, que controló y cruzó bien ante Ayala, que poco pudo hacer. Al instante, Titi estuvo a punto de marcar con un cabezazo en la acción siguiente.

Pudo sentenciar el filial en el 55', cuando se vivían los mejores momentos béticos. Rodri condujo, recortó y dejó a Robert ante Ayala, su picadita se fue al lateral de la red. El Betis ya saboreaba la victoria y el liderato cuando Carreño se sacó un zapatazo tremendo con el que se firmaron las tablas definitivas.

Ficha técnica:

Betis Deportivo: Dani Rebollo, Iván Navarro, Edgar, Xiker, Julio Alonso, Ismael, Meléndez, Rodri (Baena 63'), Altamirano, Robert (Paul 80') y Raúl (Mizzian 23').

Utrera: Ayala, Núñez, Álex Ortiz, Álex del Río, Toni, Marrufo, Javi Medina (Kiki 57'), Titi, Jairo (Carreño 82'), Juan Delgado (Pavón 67') y Josemi.

Árbitro: Hernández Maestre (Gaditano). Amonestó a los visitantes Cachana, Kiki y Toni.

Goles: 1-0 (49') Mizzian; 1-1 (84') Carreño.

Incidencias: Encuentro disputado en la Ciudad Deportivo Luis del Sol.



Sevilla C 2-1 Puente Genil: La primera, 'in extremis'

El Sevilla C se apuntó la primera victoria de la temporada, antes había cosechado dos empates, al imponerse ayer en casa al Puente Genil merced a un gol en la prolongación anotado en propia puerta por el visitante Núñez.

Los de Lolo Rosano arrancaron muy impetuosos en busca de estrenar su casillero de victorias y gozaron de buenas ocasiones para hacerlo. Sin embargo, los visitantes se sacudieron el domininio y empezaron a generar peligro, lo que se tradujo en el 0-1 al borde del descanso con el tanto de Juan Delgado.

Reaccionó el cuadro nervionense en la reanudación, hallando el empate en una acción remachada por Bernal. Cuando parecía que habría reparto de puntos, llegó el gol de triunfo.



Ficha técnica:

Sevilla C: Pablo Vázquez; Raúl, David León, Carmona, Pavón (Cristian 84'), Kike Ríos, Juan Andrés, Limones (Bernal 57'), Casas (Álvaro Durán 46'), Vacas e Isaac.

Puente Genil: Cristian; Edu Chía, Núñez, Manolo Cano, Carmona, Ale Rivero, Manu Reina (Luisito 62'), Migue García, Salva Vergas, Iván Henares y Juan Delgado (Maero 65').

Árbitro: Roldán Gómez (gaditano). Mostró cartulina amarilla a los jugadores locales Isaac, Kike Ríos y Pavón; y a los visitantes Carmona, Migue García y Maero.

Goles: 0-1 (43') Juan Delgado; 1-1 (61') Bernal; 2-1 (94') Núñez, en propia puerta.

Incidencias: Disputado en la ciudad deportiva.