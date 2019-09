Cachola sólo ve el presente

El Coria se está mostrando como uno de los equipos más en forma en el inicio del Grupo X de Tercera. Los ribereños han jugado dos partidos (no lo hicieron en Écija) y entre ambos han sumado ocho goles, lo que ya hace ver a más de uno que la escuadra de Juan Antonio Márquez 'Cachola' estará arriba en la tabla. Sin embargo, el técnico tira de cautela.

"¿El objetivo? Gerena, ir allí y ganar el partido. Sé que es un tópico, pero hacer presagios ahora es equivocarse", comentó el entrenador del Coria tras el 4-2 de su equipo sobre el Pozoblanco, un envite que dejó en él cierto sabor agridulce: "Fue un partido más alocado de lo que a nosotros nos hubiese gustado. Tuvimos buenas fases de juego, pero evidenciamos cosas que tenemos que corregir. Nos acomodamos en algunos momentos del partido y eso nos dio un ida y vuelta que no nos convenía".

Y siguió Cachola insistiendo en lo mismo. "No podemos conformarnos con meter cuatro y luego hacer mal partido, y me señalo a mí mismo. Me voy contento por algunas cosas, pero sabiendo que hay que trabajar mucho para dar lo mejor que tiene este equipo y que puede dar más", reconoció el míster amarillo, que alabó el partido de Pablo, autor de dos goles ante los cordobeses, pero en su justa medida: "o me gusta individualizar, y si Pablo brilla, es porque alguien le ha hecho brillar. Brillan algunos, pero es por el trabajo del equipo".

El Gerena llega más hecho

Interesante partido el que disputarán el próximo fin de semana Gerena y Coria en tierras de la Ruta de la Plata. Supondrá el regreso de Cachola al José Juan Romero Gil, así que es voz autorizada para hablar del equipo rojinegro. "El Gerena ha cambiado en su totalidad, tanto el cuerpo técnico como la plantilla. Y el entorno es todo lo contrario a lo que tenemos aquí en el Coria, por espacios y terreno de juego", valoró el entrenador, avisando de su próximo adversario: "Llega más hecho, más equipo que al principio, y han montado un buen grupo".