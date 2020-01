Utrera 4-2 Betis Deportivo: Remontada local en 45 minutos

El Betis Deportivo cayó goleado en su visita al San Juan Bosco de Utrera por 4-2 en el encuentro correspondiente a la 22ª jornada de liga en el Grupo X de Tercera división.

Los pupilos de Manel Ruano se fueron al descanso venciendo por 0-2, pero en 45 minutos vieron cómo el cuadro dirigido por Jesús Galván le dio la vuelta al encuento y les endosó cuatro tantos. Pese a contar con mucha temporada aún por delante, el filial verdiblanco no acaba de conseguir una regularidad que lo meta de pleno en la lucha por volver a la Segunda división B.

Comenzó ganando el Betis Deportivo. Con un gol de Cachana, en propia puerta en el minuto 30, y otro de Robert en el 33, lo que puso a los de Manel Ruano en clara ventaja. El técnico heliopolitano tuvo que hacer un cambio en el 25', puesto que sacó del terreno de juego a Jime para dar entrada a Juan Moreno.

El partido llegó al descanso con el 0-2, pero en la segunda mitad los verdiblancos se desfondaron y recibieron cuatro tantos de los utreranos para remontar el partido y firmar la goleada.

Marrufo puso el 1-2 y Plusco empató el encuentro en el minuto 79. En el tramo final, Plusco volvió a marcar, esta vez en el 87 consumando la remontada, y de nuevo Marrufo, ya en el descuento y de penalti, cerró el 4-2 final.

Tras la derrota, el Betis Deportivo sigue tercero en la clasificación del Grupo X de Tercera, con 41 puntos, a cinco del Ciudad de Lucena que es el líder (el play off para los campeones de grupo es más corto). Le podría arrebatar la posición el Ceuta, que si gana esta tarde a Los Barrios sumaría 42 puntos. Pese a ello, el filial bético no saldría de los puestos de 'play off' de ascenso.