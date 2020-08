Iván Martín, un sevillano al asalto de la Ekstraklasa

Junto a Israel Puerto, natural de El Viso del Alcor, el delantero Iván Martín será el otro jugador sevillano que juegue en la Ekstraklasa (liga polaca) 2020/21 a la espera de algún fichaje más en un mercado que echará el cierre el 5 de octubre.

Martín nació en Villaverde del Río y cumplirá ésta su tercera temporada en Polonia. En la primera jugó en Segunda con el Odra Opole. Era la temporada 2018/19 y en la siguiente dio el salto a un conjunto más potente, el Podbeskidzie de la localidad de Bieslko Biala. En ese equipo lograría el ascenso a la máxima categoría la temporada pasada.

El villaverdero, de 25 años, afronta así el mayor reto de su carrera. Una carrera que comenzó en el equipo de su pueblo para pasar luego al Brenes y de ahí al juvenil del Real Betis. El cuadro verdiblanco lo cedió a Alcoyano y Écija y de ahí ya marchó al filial del Real Valladolid y al Pontevedra en 2ª B. De la categoría de bronce ya daría el salto al extranjero rumbo a Polonia.

- Un sevillano como tú ya va hacer su tercer año en Polonia.

Sí, en principio comenzó como una aventura para coger experiencia y al final mira€ es porque estoy cómodo en un país que no es tan complicado para vivir. Aquí no hay problemas y se vive bien y tranquilo. Echo de menos mi tierra, mis orígenes, pero aun así contento con todo.

- Estuviste en el Real Betis desde juveniles, ¿cómo fue la experiencia?

Empecé en el equipo de mi pueblo, el Villaverde, luego fiché por el Brenes y los tres primeros meses de competición lo hice bien y se fijó en mí el Betis. Y allí me fui en invierno hace siete años. Mi familia era bética y yo tiraba también más por el Betis que por el Sevilla así que muy bien.

- ¿Qué supone llegar al Real Betis?

Pues llegas a la capital, a un club grande y con mucha historia. Entré con muchas ganas por la dimensión del club.

- ¿Quién te llevó al club verdiblanco?

Pues confió en mí Luis Fradua que antes del Betis había estado en otras canteras como las de Athletic Club de Bilbao y Espanyol y ahora está en el Granada CF. También me quedo con Óscar Cano, que fue entrenador del Betis B y me hizo debutar con el segundo equipo en Tercera, él también confió mucho en mí.

- Tras ir cedido al Alcoyano, luego marchaste también cedido al Écija, ¿qué tal allí?

El propio Óscar Cano me llamó para ir al Alcoyano y debuté en 2ªB. La siguiente temporada fui al Écija y fue un año duro. Tuve dos lesiones y no tuve continuidad así que no guardo tan buen recuerdo, no por el club si no por el hecho de no jugar mucho por las dolencias que tuve.

- ¿Qué es lo que te trajo a Polonia?

Sobre todo por probar algo nuevo, otro idioma, otras costumbres€También por vivir cómo es el fútbol fuera de España

- ¿Qué sabías de Polonia antes de llegar al Odra Opole?

Poco. A algunos compañeros les pregunté que tenían amigos aquí jugando. Me dieron buenas referencias. Me dijeron que era un buen país que se vivía bien y que había buen nivel de fútbol. Ahora que llevo más tiempo sé mucho más. El fútbol se vive mucho y estoy mejorando los idiomas, en definitiva, se aprenden cosas nuevas.

- Primer año en el extranjero en el Odra Opole de la Segunda polaca y buena temporada, la adaptación es un mito€

El primer año siempre es el más complicado. Uno llega nuevo, sin saber el idioma, no sabes si vas a tener continuidad, si gustas o no. Además, hace bastante frío, los días son cortos€ pero me considero mentalmente fuerte y me he adaptado perfectamente.

- ¿Te ayudó alguien en esa buena adaptación?

Pues sí le estaré muy agradecido a Dudú Paraíba un lateral izquierdo brasileño con el que coincidí en el Odra Opole esa temporada.

- En la temporada recién terminada fichas por el Podbeskidzie€

Sí, este club confió en mí. Es más importante que el Odra Opole, el objetivo era ascender a la Ekstraklasa, así que di un salto en cuanto al nivel del equipo. Este club es muy conocido en Polonia. Es además muy familiar, te acogen muy bien y están pendientes de ti, son muy cercanos.

- Pese al ascenso a Ekstraklasa, ¿fue ha sido una campaña agridulce tras apenas 11 partidos oficiales disputados?

Jugué poco al principio aunque lo poco que lo hacía lo aprovechaba. Me sentía bien de todas formas. Lo malo vino luego cuando me detectaron una piedra en el riñón. Esto me paró en la temporada cuando me iba asentando cada vez más. Cuando volví el entrenador tenía ya su equipo tipo y era difícil.

- ¿Cuentan contigo para el bonito reto de jugar en la Ekstraklasa?

Sí, afortunadamente. Tanto el club como el entrenador me dijeron que confiaban en mí, que contaban conmigo y que cargara las pilas para estar con los compañeros al 100% de cara a la nueva temporada.

- Una ilusión tremenda imagino por debutar en una Primera división€

Sí, mucha. El hecho de poder jugar que campos tan grandes y espectaculares como el del Legia Varsovia o el Lech Pozna? motiva muchísimo. El hecho de tener VAR también ya que en la 2ª polaca no lo hay todavía.

- ¿Qué rol tendrás en el Podbeskidzie ya en Ekstraklasa?

Pues quiero ser un jugador importante. He venido a tope de mis cortas vacaciones y estoy concentrado de que este tiene que ser mi año. Trataré de aprovechar todos los minutos que me den y que eso me dé estabilidad jugando.

- Angulo, Jorge Félix, Imaz, Dani Ramírez€ mucha estrella española en la Ekstraklasa.

Sí, me gustaría unirme a ellos pero hay que ir paso a paso. Lo principal es adaptarme a la máxima categoría que es más exigente. Luego ya que den confianza y jugar. El resto sé que llegará solo.

- Visto el nivel de los futbolistas españoles en Polonia, ¿crees que estáis infravalorados en España?

Lo tengo muy claro. En España valoran a los extranjeros más que a nosotros. Mientras que en Polonia valoran más a los españoles. Por eso los últimos años más españoles salen a otros países.