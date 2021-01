UD Loreto-Casado, la unión hace la fuerza.

El fútbol, pese a su situación de privilegio respecto a otros sectores, también está acusando la pandemia de coronavirus. La reducción de ingresos obligará a los clubes a realizar sacrificios, esfuerzos que se multiplican en el balompié amateur y de formación.

Las medidas implantadas por las autoridades para paliar el devastador avance de la COVID-19 lleva a reducir los escasos ingresos de los clubes modestos y las escuelas, obligadas a reinventarse, como es el caso de la UD Loreto, que ha encontrado un aliado para seguir creciendo: José Manuel Casado.

El coriano, ya retirado, y criado en los escalafones inferiores del Barcelona y el Sevilla FC, suma más cien partidos en la máxima categoría, una larga trayectoria futbolística que le ha llevado a vestir las elásticas de equipos como el Recreativo, el Xerez CD, Rayo Vallecano, Málaga, Almería, Bolton y Numancia, retirándose en el Coria.

Ahora, además de dirigir una agencia de representación, desde esta temporada se encarga de la gestión deportiva de la UD Loreto. "Queríamos dar un salto, buscar una mayor profesionalización del club y Casado, su figura, con la situación que tenemos, se nota", señaló Jesús Luque, presidente del club sanjuanero, encantado con la presencia del que fuera futbolista: "Se implica. Su figura como profesional durante tantos años, se nota. Como dice, él salió del barro, y ha visto todo lo que es el fútbol".

Luque indica que están embarcados en un proyecto de crecimiento. En un fútbol, el de formación, en el que también existe una competencia feroz, el presidente aljarafeño desea continuar dando pasos hacia adelante: "Somos un club nuevo en escalafones inferiores. Hace cinco años éramos seis equipos y, ahora, 16. Mínimo, hay que buscar que estén todos en Tercera Andaluza. El proyecto es a cuatro o cinco años. Éste es de transición; el año que viene queremos dar un salto y crecer juntos".

El dirigente sanjuanero apunta también su deseo de seguir potenciando al fútbol femenino. "Llevamos cinco años trabajando con el sénior y, para el próximo año mínimo, queremos contar con un cadete y un juvenil", declaró.

Respecto al proyecto iniciado con Casado, expone que: "Es una pena el año en el que estamos porque hubiéramos hecho más cosas. Queríamos profundizar en la tecnificación, pero por los protocolos del coronavirus, no podemos mezclar los grupos. En la captación, tampoco hemos podido. Es una figura que hace que vengan más niños. Y para el sénior. Su mano se está notando".

Embarcados en la formación, Luque no olvida el estandarte de la entidad, el equipo sénior, que esta temporada milita en el Grupo III de Tercera Andaluza Sénior. "El equipo pinta bien, y hay que recordar que nadie cobra. Estando en Tercera Andaluza, todo lo que no sea aspirar al ascenso, es que no estás haciendo nada. La idea es subir y para ello trabajamos", finalizó.