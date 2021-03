Sevilla Atlético-Betis Deportivo, en directo: ¡Ya hay onces confirmados!

¡¡¡Buenos días!!! ED les llevará la última hora del esperado Sevilla Atlético-Betis Deportivo, en el que ambos filiales se juegan el ascenso.



Por parte local, ya hay once:





Once | ?? ¡Esta es la alineación del #SevillaAtlético para medirse en el derbi al Betis Deportivo en el Estadio Jesús Navas!#VamosSAT ???? pic.twitter.com/lp360uqQM3 — Sevilla Atlético y Cantera Sevilla FC (@CanteraSFC) March 7, 2021

La principal novedad en el once de Paco Gallardo es la titularidad deen la portería.por un tocado, otro de los aspectos destacados del once franjirrojo.Poco después de anunciar el SAT su alineación titular, el Betis Deportivo hacía lo mismo. Estos son los once jugadores elegidos por Ruano:En el once verdiblanco destacan las titularidades del juvenilen el medio centro ante las ausencias de, y la de, uno de los refuerzos invernales.Empatados a puntos en la tabla, ésta es la previa de Estadio Deportivo: El mejor prólogo posible Quizá, sea el derbi entre filiales más apasionante de las últimas temporadas, ya que ambos aspiran al ascenso. Sevilla Atlético y Betis Deportivo se juegan mucho en la mañana de este domingo