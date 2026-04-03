Griezmann avisa seriamente al Barcelona antes del triple duelo de LaLiga EA Sports y la Champions League

El francés, que fue nombrado jugador cinco estrellas por la afición del Atlético de Madrid, confesó sentirse "importante" para Simeone

Griezmann está viviendo sus últimos partidos en el Atlético de Madrid pero antes de poner rumbo a la MLS para defender los colores del Orlando City, el francés quiere llevar lo más arriba posible a los colchoneros en Liga y quien sabe, ganar la primera Champions League en la historia rojiblanca. El cariño de la afición del Atlético de Madrid hacia Griezmann es innegable y buena prueba de ello es que ha sido nombrado jugador del mes de marzo en un premio que otorga la afición y que está promovido por una conocida marca de cervezas.

Griezmann habla del triple duelo ante el Barcelona

Atlético de Madrid y Barcelona se verán en tres ocasiones en apenas 10 días con LaLiga EA Sports y la Champions League como telón de fondo. Como es lógico, Griezmann habló de este triple enfrentamiento ante los de Hansi Flick y apostó por ser fuertes defensivamente y meterle mucho ritmo al encuentro: "Ser nosotros mismos, ser un equipo duro defensivamente, estar juntos ofensiva y defensivamente. Meterle mucho ritmo al partido. Jugar ante nuestra afición es un plus". Sin ir más lejos, el Atlético de Madrid ya sabe lo que es eliminar al Barcelona en una eliminatoria a doble partido tal y como hizo hace no mucho en las semifinales de Copa del Rey.

Griezmann también se mostró implicado con su nivel personal y con el rendimiento del equipo hasta el final de temporada: "Siempre quiero hacer más, trabajar más, jugar más... Tengo mucha confianza en el grupo, en el míster, en la afición para los partidos en casa y los que se desplazan". Además, sobre sus últimos meses, dijo querer darlo todo: "Darlo todo en cada partido, en cada entrenamiento. Son muy pocos meses y hay que dejarse todo en el campo".

El momento de Griezmann en sus últimos meses en el Atlético de Madrid

Griezmann hizo un breve análisis del momento que vive a nivel personal y también el cuadro de Simeone: "Muy contento del rendimiento del equipo y del mío personalmente. Entramos en momentos claves y espero seguir a este nivel". Griezmann está viviendo su quinta temporada consecutiva en el Atlético de Madrid y la décima en total tras un periodo en el que pasó precisamente por el Barcelona y que en cierto modo le enfrentó a la afición que hoy no quiere que el francés abandone el Metropolitano.

El papel de Griezmann en el Atlético de Madrid

El buen hacer de Griezmann en el tramo decisivo de la temporada del Atlético de Madrid puede ser clave para que los colchoneros tengan opciones de, además de ganar la Copa del Rey el próximo 18 de abril en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, puedan pelear por llegar a la final de la Champions League y alzarse con la 'orejona' el próximo 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest.