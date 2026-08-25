Manu Serrano cambia el Real Madrid Castilla por el Deportivo para seguir creciendo

Manu Serrano pone fin a su etapa en la cantera del Real Madrid. El lateral izquierdo del Castilla hará las maletas rumbo a A Coruña para fichar por el Deportivo, donde comenzará en el filial con la vista puesta en dar el salto al primer equipo

Manu Serrano está a punto de cerrar su etapa en el Real Madrid. El lateral izquierdo del Castilla pondrá rumbo a A Coruña para incorporarse al Deportivo, en una operación que busca continuar con la progresión de uno de los jugadores formados en La Fabrica. El defensa madrileño, nacido en Pinto en 2004, comenzará su nueva aventura en el filial deportivista, aunque su llegada está planteada con vistas al primer equipo. El acuerdo contempla un contrato de varios años y la previsión de que pueda dar el salto a la primera plantilla la próxima temporada.

Serrano llegó al Real Madrid en 2018, cuando apenas tenía 14 años, después de formarse en las categorías inferiores del Getafe. Desde entonces, fue avanzando por los diferentes escalones de la cantera madridista hasta convertirse en una pieza habitual del Castilla. Su trayectoria en las categorías inferiores estuvo acompañada de varios éxitos. Entre ellos destaca la conquista de la Copa de Campeones juvenil en 2023, un título que reforzó su condición de uno de los laterales con mayor proyección dentro de la cantera blanca.

El premio de debutar con el primer equipo

El pasado mes de mayo fue cuando llegó su momento más especial como madridista. Serrano pudo cumplir el sueño de cualquier jugador de la cantera debutando oficialmente con el primer equipo del Real Madrid. Lo hizo en el Santiago Bernabéu frente al Athletic Club, en una victoria especialmente emotiva. El lateral saltó al terreno de juego en el minuto 84 para sustituir a Dani Carvajal, precisamente en el último partido del capitán madridista ante su afición.

Aquel debut supuso el reconocimiento a años de trabajo en las categorías inferiores y permitió a Serrano vivir desde dentro un momento muy especial en la historia reciente del conjunto blanco.

El Deportivo, una nueva oportunidad

Ahora, el defensa considera que su futuro pasa por abandonar Valdebebas en busca de minutos y protagonismo. La competencia por hacerse un hueco en el primer equipo madridista hacía complicada su continuidad, por lo que el Deportivo aparece como una alternativa para seguir desarrollándose. En A Coruña comenzará previsiblemente en el filial, pero con la mirada puesta en el primer equipo. La intención es que su evolución le permita incorporarse a la dinámica de la primera plantilla la próxima temporada.

Su salida se suma al movimiento de canteranos que está protagonizando el Real Madrid durante este verano. El club busca encontrar destinos para jóvenes que necesitan acumular experiencia y, al mismo tiempo, sacar rendimiento económico de sus traspasos. Para Serrano, el cambio supone dejar atrás siete años de formación en La Fábrica para afrontar un nuevo reto en un histórico del fútbol español. El Deportivo será ahora el escenario en el que intentará demostrar que está preparado para dar el siguiente paso en su carrera.