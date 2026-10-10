Barcelona - Getafe: alineaciones, horarios y dónde ver el encuentro

El FC Barcelona regresa al Spotify Camp Nou para medirse al Getafe CF en un encuentro marcado por la presencia de Lamine Yamal tras la exitosa campaña en los recientes partidos de la Selección Española y las dudas de Raphinha, al volver lesionado del parón de selecciones

Un FC Barcelona inmejorable antes del parón de octubre busca aprovechar la vuelta al Camp Nou para seguir con la racha de victorias. En este caso, se enfrentará a un rival complicado defensivamente, el Getafe CF. Los de Bordalás viajarán a Barcelona con el objetivo de probar defensivamente su equipo ante el mejor equipo ofensivamente hasta ahora.

El FC Barcelona llega al encuentro del sábado en un gran momento tras ganar 1-3 al Sevilla FC en el Ramón Sánchez Pizjuán en la jornada 7. Fue un partido equilibrado en la primera parte, en el que el Sevilla FC no consiguió aguantar el ritmo físico de los azulgranas. Lo remató Raphinha con un hat trick en Nervión para consagrarse ya como un 9 de nivel mundial tras marcar 12 goles en 7 partidos.

El Getafe, por su parte, también consiguió la victoria tras una pequeña mala racha sin ganar en Liga desde la Jornada 2. Se enfrentó al Málaga CF en el Coliseum, con Iván Azón como protagonista para poner el 1-0 en el minuto 85.

El parón ha dejado situaciones distintas en todos los equipos. El Barcelona ha enviado un numeroso número de jugadores a sus respectivas selecciones y espera recuperar a varios de ellos el jueves, tras haber disputado encuentros este mismo martes. El técnico alemán dispondrá de únicamente dos entrenamientos para afrontar el siguiente partido. Por otra parte, el Getafe ha podido recuperar físicamente a un número grande de la plantilla para poder preparar con tiempo el partido del siguiente sábado.

La baja de Raphinha

Raphinha no estará disponible para el Getafe. Su lesión vino tras las molestias en el muslo en el partido de Brasil- Australia durante el parón, donde se marchó con el gol del empate ante Australia. Fue sustituido en la segunda parte por un edema en el muslo derecho que en el momento, no suponía ninguna preocupación. Sin embargo, no ha podido recuperarse a tiempo. No jugará tampoco ante el Galatasaray.

Bajas y recuperaciones

Hansi Flick no podrá contar con varios jugadores de cara a este partido, además de Raphinha, se suman Roony Bardghi, Jesse Bissiwu, Frenkie de Jong y Andreas Christensen. Joan García ha mejorado su situación completando la sesión de entrenamiento y se espera que reaparezca en la convocatoria del Barcelona. Eric Garcia también ha superado sus molestías físicas, mientras que Jules Kounde, Marc Bernal, Joao Cancelo y Xavi Espart ya se han incorporado tras los compromisos internacionales. De momento, solo queda que vuelvan los internacionales españoles, además de Livakovic y Anthony Gordon, tras los recientes encuentros con las selecciones.

Por otra parte, el Getafe CF no podrá contar con Uche y Juanmi Jimenez, que sigue recuperándose de sus problemas físicos. La evolución de Martín Satriano ha sido vigilada durante el parón. El uruguayo abandonó la concentración por una inflamación en la rodilla, mientras que, las pruebas médicas no indican una lesión de gravedad. Bordalás recuperará a Mario Martín tras cumplir sanción.

Una racha de victorias azulgranas

El FC Barcelona domina claramente el historial de enfrentamientos entre ambos equipos. En los últimos cinco duelos directos, el Barcelona ha ganado cuatro y empatado uno, el Getafe de momento no ha se ha saldado con la victoria. El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó con una victoria azulgrana, un 0-2 a domicilio. En estos partidos, el Barcelona ha marcado 11 goles y el Getafe únicamente 2.

¿Dónde seguir y ver en directo el FC Barcelona - Getafe?

El partido entre el FC Barcelona y el Getafe CF, correspondiente a la jornada 8, se disputará este sábado 10 de octubre a partir de las 18:30 horas.

El encuentro se emitirá en directo a través de DAZN LaLiga, así como a través de Orange y LaLiga TV Bar. También se podrá seguir en directo toda la información del encuentro en la web de ESTADIO Deportivo, así como el minuto a minuto, alineaciones confirmadas y resultado del encuentro.

Posibles alineaciones del Barcelona y Getafe

Hansi Flick deberá administrar el once y el tiempo de juego de los jugadores arrastrados por el parón de selecciones. El técnico alemán, además también tendrá disponible a jugadores que vuelven de lesión, como Joan Garcia y Eric Garcia, además de Gerard Martín, tras la lesión sufrida de Christensen en Sevilla. Joan García podría volver a recuperar la portería azulgrana, mientras que Eric García, Cubarsi, Gerard Martín y Joao Cancelo formarían la posible defensa titular; Rodri, Pedri y Fermín formarían el centro del campo; Lamine Yamal y adeyemi acompañarían a Gabriel Jesús en ataque, el brasileño podría actuar como titular ante la baja de Raphinha en el once inicial.

Alineación probable del FC Barcelona: Joan Garcia; Eric García, Cubarsi, Gerard Martín y Joao Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Adeyemi y Gabriel Jesús.

Alineación probable del Getafe CF: David Soria; Andrés García, Djené, Gudelj, Zaid Romero, Mojica; Mario Martín, Mangala, Ramón Terrats; Iván Azón, Enes Unal.