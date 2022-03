Dura sanción a Mojica por su "hijo de puta" al árbitro

El lateral colombiano del Elche será sancionado con cuatro partidos por su expulsión frente al Valencia

Los derbis valencianos siempre ofrecen espectáculo y tensión. Prueba de ello la escasa diferencia en el marcador ente los dos equipos. El Valencia CF de José Bordalás consiguió llevarse la victoria (0-1) tras un rocambolesco gol de Guedes a los cincuenta minutos de juego. Ambos equipos contaron con ocasiones para sumar un tanto en el marcador. Pero algo que hay que destacar también fue la acción del lateral izquierdo cafetero del Elche CF. Cuando acababa el partido, Johan Mojica fue expulsado por enfrentarse al árbitro tras una decisión del juez que no gustó al jugador.

El jugador del Elche CF, recientemente convocado por la selección colombiana de nuevo, se tendrá que perder los siguientes cuatro partidos por sanción, según el Comité lo ha estimado. El árbitro Ortiz Arias lo recogió en el acta alegando que el jugador de Cali le dijo las siguientes palabras: "eres un hijo de puta". Y por si fuera poco, cuando el futbolista vuelva de esta sanción y esté disponible estará apercibido también por acumular cuatro tarjetas amarillas en lo que va de liga.

No es la primera vez que expulsan a un jugador del Elche CF por dirigirse al colegiado de malas maneras. Pastore ya lo hizo frente al FC Barcelona, a pesar de estar en el banquillo, fue expulsado por usar las mismas palabras contra Hernández Hernández, quien dirigía el encuentro.

Josan, uno de los jugadores con más experiencia de la plantilla, no perdió la oportunidad de hablar para los micrófonos de Movistar LaLiga y comentar la actuación del colegiado. "El partido habría sido más entretenido si el árbitro no hubiera sido tan protagonista, dirigiéndose al banquillo. Nos ha cortado el ritmo", expuso el extremo alicantino. "En los últimos minutos el árbitro no nos ha dejado jugar. Ha estado parando todo el rato el partido", añadió Josan.

Tras la victoria frente al Granada, el Elche llegaba al derbi valenciano con buena moral, sin embargo el equipo que tenía enfrente venía también de un gran estado de gracia. El Elche mira de reojo la zona de descenso, de la que está a seis puntos del Mallorca, equipo que marca esta parte de la tabla.

Se prevé que el Elche continúe un año más en Primera con la gran plantilla que tiene y la comunión que hace con su entrenador Francisco desde que se sentó en el banquillo en noviembre. Pero el equipo alicantino no puede confiarse y debe apretar el acelerador en este tramo final de la temporada para mantener la categoría.