La lucha por no descender se aprieta

Los bermellones doblegaron al Atlético de Madrid, y es el Cádiz el equipo que ocupa la primera plaza del descenso tras su derrota ante el Betis

El Granada salió este viernes derrotado de su compromiso liguero en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla FC. El conjunto rojiblanco se adelantó en el marcador. Sin embargo, el conjunto hispalense se sobrepuso y, a pesar de empatar la contienda los de Torrecilla en el 90', la escuadra sevillista logró los tres puntos gracias a los tantos de Rafa Mir y Papu Gómez en un descuento que llegó hasta el minuto 100.

No obstante, los rojiblancos siguen fuera del descenso a pesar de su derrota aunque se meten en un lío importante tras la victoria del Mallorca ante el Atlético de Madrid gracias a un solitario tanto de Muriqi de penalti. Además, en el partido matinal, el Cádiz hincó la rodilla ante el Real Betis en el Nuevo Mirandilla en un duelo en el que los amarillos comenzaron aventajándose en el luminosos gracias a un tanto de Alejo. Sin embargo, la pegada del conjunto verdiblanco volvió a marcar la diferencia y los de Pellegrini sumaron otros tres puntos gracias a los goles de Tello y Borja Iglesias desde los once metros.

Por lo tanto, tras estos resultados, es el Cádiz el equipo que cae a puestos de descenso en detrimento de los pupilos de Javier Aguirre, que consiguen salir y romper con una racha de siete partidos sin perder. El Granada, por su parte, continua con 29 puntos y fuera de los puestos de descenso, aunque disminuye su distancia de estos a tan solo un punto.



Torrente, perdido hasta la temporada que viene



La derrota ante el Sevilla FC no es la única mala noticia para Torrecilla, pues en el minuto 15 de partido, el central Raúl Torrente se lesionó tras una incursión en ataque por la que no pudo continuar. No obstante, a pesar de ser retirado en camilla con claros gestos de dolor, el canterano quiso probarse, algo por lo que fue abucheado.

En la misma jugada, realizó un posible penalti sobre el delantero sevillista En-Nesyri que ni el colegiado Ortiz Arias ni el VAR consideraron punible. Tras esa jugada polémica, Torrente se echó al suelo y hasta ahí su partido en el Pizjuán, pues tuvo que ser sustituido por Germán.

Esta mañana, una vez reducida la inflamación de la rodilla, el central murciano se sometió a una resonancia magnética en la que se confirmaron los peores pronósticos. Y es que el Granada CF ha arrojado el resultado de las pruebas a través de un comunicado en el que se le ha diagnosticado a Torrente una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha con afectación del menisco externo; algo por lo que, al igual que ha ocurrido con Carlos Neva, deberá de pasar por el quirófano en los próximos días.