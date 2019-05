Sonia Prim: "Esperé hasta los 13 años para jugar porque no encontraba niñas"

Valencia, 15 may (EFE).- La futbolista Sonia Prim recordó este miércoles, en su despedida del fútbol profesional tras trece temporadas en activo, la mayoría de ellas en el Levante Femenino, que no pudo empezar a jugar hasta los 13 años porque no encontraba niñas para hacerlo.



También ha señalado que ahora, después de muchos años, se despide en un club como el Levante que tiene un "futuro prometedor".



"Recuerdo las dificultades del inicio. Hasta que no tenías trece años no podías jugar en la máxima competición que entonces había de fútbol femenino, por lo que hasta los doce jugaba al fútbol-sala y compartía equipo con los chicos", indicó



"Luego estuve un año sin poder jugar hasta que encontré un equipo", dijo Prim en la rueda de prensa de despedida celebrada en el estadio Ciutat de València.



La madrileña, de 34 años, ha defendido durante trece temporadas la camiseta del Levante en dos etapas distintas, de 2004 a 2010 y desde 2012 hasta la actualidad, y logró el título de Liga en 2008 y el de Copa de la Reina en 2005 y 2007.



Prim destacó el cambio que ha tenido el fútbol femenino y puso un ejemplo reciente al recordar que había ido a ver el campeonato sub,12.



"Ha habido un avance que es fruto de todo lo que se está trabajando. La sociedad naturaliza que jueguen las chicas. La suerte que tienen las niñas de ahora les hace ser el futuro del fútbol femenino", declaró.



La ex capitana del Levante quiso recordar "en especial" a Tomás Pérez y Dolores Escamilla, las dos personas encargadas de la sección del club que le ficharon hace quince años, y dio un repaso a su trayectoria.



"He tenido una larga carrera pero tengo que despertar de este sueño de dieciocho años en el fútbol femenino. Llegué siendo una niña de 19 años y ahora soy una mujer muy orgullosa", indicó.



Además, Prim confesó que "lo más bonito" es ganar un título y se mostró convencida del buen futuro del Levante. "Tiene un futuro prometedor. Espero que siga Quico Catalán -presidente del club- porque apuesta por el fútbol femenino", manifestó.



Catalán acompañó a Prim en su despedida y le dio las gracias "de todo corazón" por los trece años que ha regalado con la camiseta del equipo valenciano.



"Has sido un ejemplo y es el mayor legado que puedes dejar al fútbol y, sobre todo, al Levante Femenino. Lo más bonito que se puede llevar Sonia de toda su trayectoria es el respeto de sus compañeras, entrenadores, rivales, afición y del fútbol femenino", indicó Catalán.



También recordó que es el único integrante, tanto de la sección masculina como femenina, con quien ha compartido sus diez años en la presidencia del club.



Los restantes clubes de la jugadora madrileña, además del Atlético de Madrid entre 2010 y 2012, y en el Pozuelo de Alarcón y CD Lourdes.