El Levante le abre las puertas a Campaña.

José Gómez Campaña es uno de los nombres en la actualidad del fútbol español. El centrocampista del Levante atraviesa su mejor momento y la reciente internacionalidad ha terminado por ponerle en el primer plano balompédico y subir su cotización, como bien saben en el Sevilla€

No es ningún secreto el deseo del club de Nervión de repatriar al otrora canterano. Campaña se ha hecho 'mayor' en el Levante, convirtiéndose en uno de los mejores medios del fútbol nacional. El Levante ha logrado retenerlo este verano, aunque consciente de su proyección y de la tajada económica que puede obtener, ha retrasado su venta. "La operación Campaña saldrá, en algún momento va a salir y las dos partes vamos a estar satisfechas", manifestó Quico Catalán, presidente del Levante, en una entrevista realizada a Marca.

El propio máximo responsable granota ya declaró en días pasados que el sevillano no saldría por menos de 30 millones de euros, razón por la que ha retrasado su salida, a tenor de las cifras que se han barajando en el pasado mercado estival, devaluado por la crisis económica de la pandemia. "Sí, me hubiera gustado vender a algún futbolista, que deportivamente se entendía que podía salir. Pero a los que tienen mayor valor no quería, salvo una oferta irrechazable", declaró Catalán, añadiendo que: "Ha habido interés. A nosotros ningún club nos ha llamado, pero a su agente, según nos ha ido transmitiendo, ha habido clubes que lo han tanteado. En esta historia estamos trabajando en equipo".

La estrategia del Levante es clara. Ha retenido a su principal activo en un mercado devaluado para traspasarlo en unas condiciones económicas favorables. "Cuando se den las circunstancias, Campaña volará. Me gustaría que acabara este año, que haga un temporadón que juegue la Eurocopa y volará. Ese es el objetivo que nos hemos marcado porque es una pieza fundamental. Y estoy convencido de que económicamente es un gran activo", señaló Catalán respecto al canterano sevillista, cuyo precio no bajaría del os 30 millones de euros.

Campaña es uno de los nombres que más sonó en el capítulo de fichajes del Sevilla el pasado verano. Su fichaje se antojaba imprescindible. La marcha de Banega abría un vacío importante en la medular que hay que rellenar, la definitiva madurez y explosión del futbolista y la presencia de Lopetegui, quien lo tuvo bajo sus órdenes en el Oporto. Sin embargo, las condiciones económicas no se dieron, posponiendo la operación.





No se olvida del Sevilla



Mientras tanto, el futbolista continúa brillando en el Levante, aunque no desaprovecha la ocasión para hacer un guiño al club en el que se formó, como el vídeo que publicó en sus RR.SS. con motivo de la última visita al Sánchez-Pizjuán el pasado 1 de octubre con motivo de la jornada 4 de LaLiga.

Los caminos del Sevilla y Campaña podrían juntarse de nuevo, aunque toca esperar, al menos, hasta el verano próximo. "Lógicamente", afirma Catalán en referencia a la necesidad de vender en el mercado de la 21/22: "Creo que estratégicamente es lo que hemos perseguido. Hemos cerrado un mercado en el que no se valoraba el futbolista como el verano anterior. No había alegría, sino mucha incertidumbre y preocupación de adónde vamos a parar. Y los traspasos no han sido de las magnitudes de las de antes. Jugadores que valían 50 y han pasado a valer 20 y unos que se han ido gratis y otros por un millón de euros, pero incluso de grandes clubes. Ante esa situación, el objetivo del Levante era intentar no vender, pasar el mercado sin que nos debilitaran. El mercado no nos ha dado muchas opciones más, así que esas obligaciones tendremos que hacerlas antes del 30 de junio".