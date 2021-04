Paco López: "El Sevilla es un equipazo que nos ha dado un respiro"

Paco López lamentó la derrota ante el Sevilla FC, admitió que "no se le puede pedir mucho más" a su equipo y alabó la forma en la que afrontó el encuentro. "He visto un equipo valiente, atrevido, que ha competido de tú a tú contra un rival que está luchando por ganar la Liga. Nos gustaría en zonas de diferenciación tener un buen remate, un buen pase, disparar dentro..., pero no pienso que el equipo sea conformista", resaltó el entrenador del Levante.

"Hay que tener en cuenta el rival que hay delante. Pocos equipos de nuestra liga le juegan al Sevilla desde atrás o tratando de combinar. Más valiente que eso es difícil nosotros lo valoramos, pero luego entra el acierto, la calidad y muchas otras cosas", añadió.

El técnico levantinista dijo que le "encanta" el equipo de Julen Lopetegui, al que calificó de "equipazo" y del que resaltó que "maneja todos los registros" y que no da un "respiro" a sus rivales.

López dijo que cree que es "el mejor partido" de su equipo contra el Sevilla en las últimas campañas y que no está "preocupado", sino "ocupado", con la situación tras las últimas derrotas "Nos quedan seis partidos y dieciocho puntos para seguir mejorando y vamos a seguir insistiendo. Cuando las cosas no salen bien estoy acostumbrado a vivir en el derrotismo (del entorno) pero yo voy a seguir siendo positivo por una razón muy sencilla, porque veo el compromiso y la implicación de los futbolistas", concluyó.