Pereira, el gran 'peligro' que afronta el Sevilla: "Hay esperanzas"

Si hay alguna desventaja para el Sevilla antes del partido del domingo, ésa es no saber qué te vas a encontrar enfrente. Lopetegui y su equipo conocen al Levante, a sus jugadores, lo que puede dar cada uno, pero apenas tienen referencias de un Javier Pereira que se estrenó la pasada semana ante el Getafe y que ahora, con siete días más de preparación, podría sorprender.

Al menos ésa es su intención, la de dotar de un nuevo espíritu a un equipo muy tocado por los resultados del arranque de temporada. Y hacerle creer que se le puede ganar al Sevilla FC. "Hoy se lo he dicho a los jugadores, que se puede ganar. Tanto tiempo sin hacerlo hace que no se encuentren tan cómodos, que la pelota queme en los pies, pero lo que hiciste ayer no tiene nada que ver para lo que puedes hacer mañana. Son jugadores de Primera. Sabemos del potencial del Sevilla, pero nuestra mentalidad es ir a ganar el partido. Mientras la pelota ruede hay esperanzas. No tenemos que ser locos, pero sí tener determinación para ganar un encuentro que puede ser un punto de inflexión", afirmaba el nuevo entrenador levantinista.

Pereira, en una larga charla con Onda Cero Valencia en la que narró las curiosidades de su etapa en China, admite que llega en una situación complicada, pero no de muerte. "Cuando sale un entrenador es porque algo está pasando. Había una tendencia y había que buscar un revulsivo. No te llaman porque todo sea de color de rosa sino para ayudar a sacar al equipo en una situación complicada. La situación es difícil, pero no catastrófica. Hay muchos equipos en Primera de los que nos separa una fina línea. ¿La situación es peligrosa? No, del 13 al 20 puedes pelear, pero no podemos permitirnos el mínimo desliz y tenemos que reaccionar. Hay que abrazar el reto y no temer. La vida es esto", repetía.

Y en este sentido, se mostraba contento de ir recuperando jugadores en los últimos días -Bardhi y Vukcevic han sido hoy los dos últimos en incorporarse-, algo que permitirá afrontar las próximas jornadas con todo su potencial. "A veces los entrenadores caemos porque no hemos podido utilizar nuestros mejores jugadores. En ese proceso estamos, en el de recuperar a esos futbolistas que le den eficacia al trabajo que estamos haciendo. Para un equipo de perfil medio como el Levante es fundamental la disponibilidad de esos jugadores", afirmaba.