Bordalás: ?No podemos ser un equipo de euforias desmedidas?

València, 20 dic (EFE).- El entrenador del Valencia, José Bordalás, se mostró satisfecho por el triunfo de su equipo en el derbi ante el Levante y por la racha del equipo pero dijo que no deben dejarse llevar por la ?euforia?.

?Tenemos que ir paso a paso y no por tener una buena racha marcarnos objetivos a largo plazo. La Real iba líder y ha perdido cuatro seguidos. No podemos ser un equipo de euforias desmedidas hay que saber que esto es una carrera de fondo. No me dejo llevar por un partido o dos, o por euforias?, explicó en la sala de prensa.

?Hay que seguir creciendo en aspectos que tenemos que mejorar y hacerlo con mucha humildad?, señaló el técnico que reapareció tras diez días de cuarentena por el covid-19. ?Han sido días difíciles, ha sido ver muy raro ver a mi equipo por la tele?, admitió.

Bordalás se mostró muy crítico con los gestos que hizo su jugador Uros Racic al final del partido y que provocaron momentos de tensión entre los jugadores de ambos equipos.

?Lo desapruebo totalmente, hay que ser respetuoso y no hay que hacer ningún gesto que pueda ofender a nadie. No lo podemos permitir de ninguna manera y eso no puede pasar en mi equipo porque el València debe ser señor y respetar a todos los rivales?, afirmó.

El técnico alabó el partido y la evolución de Mouctar Diakahaby que dijo que es uno de los jugadores que más ha mejorado desde que llegó. ?Es un chico muy receptivo. Estaba seguro de que cuando lo necesitáramos iba a estar. Puede cometer algún error pero es fiable y está atento. Hay que felicitarle porque ha sabido esperar y está aprovechando de manera sobresaliente su oportunidad?, señaló Bordalás, que dijo que el debutante Rubén Iranzo estuvo ?francamente bien? en una posición que no es la suya.