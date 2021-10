José Alberto y el 'gol de Mbappé' al Málaga en El Alcoraz.

El Málaga CF se vuelve de El Alcoraz con un punto más en su casillero y con la convicción de que la victoria era suya, después de que un gol de Genaro Rodríguez no subiera al luminoso a interpretación del VAR.

Mientras el colegiado argumentaba fuera de juego de Peybernes, en las repeticiones se veía que un defensa del Huesca intentaba despejar el balón antes de que el malaguista lo recogiera y lo enviara al fondo de la red. Por eso José Alberto López, técnico del Málaga CF, dejó muy clara su opinión al respecto en rueda de prensa, aludiendo al reciente gol de Mbappé a España durante la final de la Liga de Naciones.

"He estado hablando con los árbitros. Ellos no han visto la jugada, pero yo sí. Y España perdió hace poco un campeonato por una jugada muy similar", comenzó explicando José Alberto, quien no paró ahí: "Va por criterios. El trabajo de los árbitros, que ha sido muy serio, se ve empañado por una decisión que viene de Madrid... y nos quedamos sin dos puntos".

Así explicaba José Alberto el polémico gol anulado al Málaga en El Alcoraz: "El asistente hace su trabajo, que es levantar el banderín, lo hace bien, pero siempre va a haber la duda. Para los jugadores y los aficionados del Huesca, posiblemente sea fuera de juego. Y para nosotros, y para media España, será gol legal. La vi muy clara, es la misma jugada. La diferencia es que Eric García va al suelo y Cristian Salvador intenta despejar con el pecho hacia un jugador nuestro que la mete. Podemos debatir sobre la regla, si es justa o no, pero la regla es igual en ese partido que en éste".

"Yo no pongo las normas y arbitrar y tomar decisiones es muy difícil. Si aquí estamos 10 personas, en función de los intereses de cada uno, vamos a decir que esa jugada es de un color o es de otro. Pero el que lo ve en su casa, va a pensar que es la jugada del otro día de España. Tenemos magníficos profesionales en el arbitraje que son los que tienen que tomar ese tipo de decisiones", apostilló José Alberto.

El Huesca-Málaga, según José Alberto

Los cambios, tardíos: "En la segunda parte, mi equipo se estaba comiendo al Huesca. ¿Para qué iba a hacer cambios? Estoy muy contento con cómo se ha desarrollado el partido y cómo han jugado".

El Málaga, mejor en la segunda mitad: "Después de los primeros 20 minutos, el equipo se rehizo y nos costó salir hacia delante y llegar al área de Andrés. Fueron 20 minutos de acoso, el Huesca salió con intensidad alta. El equipo, a partir de ahí ha estado muy bien y en la segunda parte ha hecho méritos para llevarse la victoria".

El empate sabe a poco: "Hoy lo hemos hecho todo para ganar. Uno de los mejores jugadores del Huesca es Andrés, el portero. Nos falta el gol, ganar, conseguir seguridad fuera de casa. Pero el equipo lo está intentando todo. Nos vamos sin recibir goles en un campo muy complicado".