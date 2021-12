El capitán del Málaga da la cara: ¿algún culpable?

El capitán del Málaga, David Lombán, dio la cara tras la derrota ante el Leganés, la segunda consecutiva en casa tras la del Amorebieta. El central, rostro serio, admitió que era "un día muy difícil", pero que no era momento de buscar culpables. "Somos un grupo de mucha gente y un club de muchas personas. Cuando pasan estas cosas es momento de hacer autocrítica", afirmó.

Y Lombán reconoció que la situación se ha complicado, pero que no se pueden hundir sino mirar con optimismo el futuro. "La sensación ha sido muy mala, pero lo bueno del fútbol es que el tiempo pasa rápido y tienes opciones de revertir las situaciones. Por suerte, no estamos en una situación crítica en la clasificación ni en jornadas. Queda mucho tiempo y esperemos estar a la altura de la gente, como veníamos haciendo en casa. Nos marcaban un nivel muy alto porque ellos también lo están", comentó.

Ahora, sin embargo, no tendrán un partido a la vuelta de la esquina para eliminar ese mal sabor de boca que han dejado con su actuación frente al Leganés y su eliminación copera ante un rival de inferior categoría. El capitán también ve el lado positivo de parar por Navidad. "No hemos estado a la altura, no es momento de buscar ni excusas ni culpables, sino de remar todos en el mismo lado, de mejorar cada uno y aportar al grupo. Ahora viene una semana que nos viene bien para pensar, reflexionar y venir con la mente limpia", sentenció.

También para recuperar jugadores, en especial un defensa como Juande Rivas, cuya ausencia por lesión en el sóleo no ha podido ser cubierta con efectividad ni por el propio Lombán ni tampoco con Peybernes.