La enésima pataleta de Al Thani contra el administrador judicial

La Junta de Accionistas del Málaga CF, celebrada el día 30 de diciembre para cumplir con la normativa de LaLiga de aprobar las cuentas de la última temporada antes del fin del año natural, ha sido el detonante del enésimo enfado de Abdullah Bin Nasser Al Thani. El Sheikh sigue siendo, no conviene olvidarlo aún, el máximo accionista de la empresa Nas Spain, que atesora el 96,8 % del total accionarial del Málaga.

Sin embargo, esa sociedad, compartida en un 51% por el jeque y en un 49% por BlueBay, está en manos judiciales desde febrero de 2020, cuando se le dio ese poder a José María Muñoz para evitar su disolución y, por tanto, la desaparición del club de fútbol. Por eso Al Thani, siempre que puede, intenta desprestigiar al administrador judicial recordando 'sus derechos'.

Así ha ocurrido después de la citada Junta, cuando ha publicado un mensaje en su red social favorita, twitter, cargando nuevamente contra quien cree que está usurpando su puesto. "A estas cosas no tiene derecho el AJ (administrador judicial). Ni en el trabajo ni en ninguna reunión tiene derecho a representarme ni a mí ni a los miembros de mi familia. Esto va contra las leyes aplicables en todo el mundo. Se están tomando las necesarias medidas legales", escribió Al Thani.

La pataleta del ex dirigente catarí, que está acusado de apropiación indebida, administración desleal y blanqueo de capitales, no es la primera ni será la última. Pero es curioso que no tenga problemas para publicar en su perfil o aparecer en algunas charlas en directo en redes sociales y, sin embargo, no pueda comparecer en una simple videollamada a los requerimientos del Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga, que es el que tramita su demanda penal y que lleva intentando meses, incluso a través del Gobierno español y el de Catar, que responda a ese requerimiento. Algo a lo que Al Thani hace caso omiso esperando así el sobreseimiento de la causa o, en su defecto, la paralización del mismo.