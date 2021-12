Los nombres propios de la Junta de Accionistas del Málaga: Gönen, Jony, Ontiveros

Hubo varios temas que se trataron en la Junta de Accionistas del Málaga CF en la que se aprobaron las cuentas de la temporada pasada, la 20/21. En ellos aparecieron varios nombres propios que ocupan y preocupan desde hace tiempo al malaguismo de calle. Algunas por las opciones que suponen de ingresos y otras justo por todo lo contrario.

Lo más inmediato es, sin duda, el asunto de Cenk Gönen. El portero turco demandó al Málaga tras rescindir su contrato y la FIFA le dio la razón, obligando al club blanquiazul a indemnizarle con algo menos de 800.000 euros. Como quiera que los plazos para pagar o recurrir -esgrimen desde el club que les llegó a un correo electrónico obsoleto- se les pasó, a esa cantidad hay que sumarle los intereses de demora so pena de no poder fichar a ningún jugador durante las tres próximas ventanas, comenzando con la que se abre el 3 de enero.

José María Muñoz, administrador judicial, cuya primera reacción fue la de aceptar el pago y luego reclamar la devolución total o parcial por considerarlo desproporcionado, ha cambiado de táctica. Ha enviado dos comunicaciones a la FIFA para intentar ganar tiempo mientras negocia con los agentes de Cenk Gönen un pago a plazos. En todo caso, hasta que no reciba el dinero de CVC, que se supone que llegará la próxima semana como muy tarde, no se podrá abonar nada porque no hay dinero para ello.

Otro de los nombres propios fue uno recurrente desde que a Al Thani se le puso en sus trece que no quería ceder gratis a Jony a un Primera división en su último año de contrato. La FIFA ya dio su parecer en su día concediendo el transfer al futbolista asturiano, pero el caso está ahora en manos de un juzgado de lo social en Málaga a la espera de fecha para la celebración del juicio. En su momento, la Lazio ofreció, para evitar problemas y no tener que esperar un año para conseguir su fichaje en propiedad, 2 millones de euros, pero el jeque lo rechazó y pidió los 12 de su cláusula. No se descarta una negociación con la sociedad italiana por si se puede rascar algo sin esperar a la justicia.

Mientras tanto, otro asunto del que, más tarde o más temprano, debería sacar algo positivo, nada menos que 4 millones de euros, es el de Javi Ontiveros. El Villarreal debe esa cantidad, que es la misma que le debe el Al Shabab a los amarillos por el traspaso de N'Diaye. En la cesión de este al Málaga se registraba una cláusula de compra obligatoria por valor de 6 millones de euros que el club andaluz no podía asumir. Así que se logró cuadrar la venta del senegalés a los árabes por esa misma cantidad. Pero el Villarreal no se fiaba y condicionó el pago al Málaga por Ontiveros a recibir el dinero del Al Shabab, que sólo ha abonado 2 millones. Quedan, por tanto, otros 4 por recibir. La FIFA ya apremió al cuadro árabe a pagar hace tres meses, pero han hecho caso omiso. Y mientras no paguen, el club de Roig tampoco.