Sekou: "Tenemos potencial, pero si traen otro delantero, bienvenido sea"

El Málaga ya se ha reforzado en el mercado invernal con Aleix Febas y Álvaro Vadillo, quienes debutaron nada más llegar. Dos jugadores que pueden ayudar a subir el nivel ofensivo de un equipo que, como en otras temporadas, está anotando muy pocos goles: sólo 23 en otras tantas jornadas de Liga.

Y qué decir de sus delanteros centro. Chavarría aún no se ha estrenado, Antoñín lleva sólo uno, mientras que el juvenil Roberto y Sekou han anotado dos. Cifras más que decepcionantes. Menos mal que han aparecido mediapuntas como Brandon y Paulino, con 5 y 4, respectivamente.

Sekou Gassama, como confiesa en una entrevista con Estadio Deportivo, entiende que, por esa escasez goleadora, se esté moviendo el director deportivo, Manolo Gaspar, a la caza y captura de un nuevo delantero. "Cuando no das el nivel o el entrenador no confía y cree que hay que mejorar, hay que ser realista. Si el club cree que necesita otro refuerzo, bienvenido sea, habrá más competitividad sana y habrá que trabajar aún más para ganarse un puesto en el once. Le trataríamos como a uno más y nos puede ayudar a mejorar nuestro nivel y mira, que al final juguemos los que ya estábamos".

Porque, para Sekou, lo que hay ya es muy bueno, aunque no lo hayan podido demostrar en la primera parte del campeonato. "Antoñín metió muchos goles el año pasado con el Rayo. Yo, antes de la lesión, también estuve a gran nivel y marcando. Chavarría también ha demostrado ser un gran jugador, capaz de dar un gran rendimiento en Francia y en el Mallorca, y aunque salir de una lesión de rodilla cuesta un poco más, cuando lo ves entrenar sabes que tiene potencial. Y de Roberto, qué decir, que ha subido para quedarse. Creo que se ve el potencial, que tenemos plantilla, pero si el club necesita otros jugadores, bienvenido sea", dice sin tapujos.